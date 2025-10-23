16:09  23 октября
14 лет тюрьмы получил агент РФ, готовивший убийства общественных активистов в Одессе
13:48  23 октября
Киев готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны – Кличко
13:35  23 октября
На оккупированном Запорожье детей вынуждают петь гимн РФ
UA | RU
UA | RU
23 октября 2025, 13:55

15 ушибов и переломы ребер из-за ревности: на Харьковщине мужчина во время застолья жестоко избил товарища

23 октября 2025, 13:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области вынесли приговор мужчине, который жестоко избил человека. Причиной оказалась ревность

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Инцидент произошел 11 мая 2025 года. Мужчины устроили застолье с алкогольными напитками. Впоследствии между ними началась ссора: причиной стали притязания к девушке обвиняемого.

Когда конфликт перерос в драку, мужчина нанес сопернику по меньшей мере 15 ударов в туловище и не менее двух в голову. Пострадавший получил многочисленные тяжелые травмы, включая переломы ребер, костей лица, позвонков и ушибы внутренних органов, квалифицированные как тяжелые телесные повреждения.

На суде мужчина признал свою вину. Ему назначили пять лет тюрьмы, но впоследствии сменили наказание на испытательный срок сроком в два года.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум правоохранителям в Киеве, которые 17 октября избили мужчину возле здания Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Правоохранители нанесли потерпевшему многочисленные удары по голове и телу, в результате чего он получил множественные ушибы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Избиение суд Харьковская область
В Полтавской области огласили приговор мужчинам, напавшим на военнослужащих ТЦК
21 октября 2025, 15:19
Ударил полтавчанина битой по голове: нападавшего взяли под стражу
21 октября 2025, 08:29
Полицейских, избивших мужчину возле ТЦК в Киеве, отправили под круглосуточный домашний арест
20 октября 2025, 17:24
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
НАБУ расследует еще одно дело в отношении эксминистра национального единства Чернышева
23 октября 2025, 16:25
В Харькове врач "продавал" фиктивное лечение для уклониста
23 октября 2025, 16:25
14 лет тюрьмы получил агент РФ, готовивший убийства общественных активистов в Одессе
23 октября 2025, 16:09
У киевлян на балконе и в квартирах "застряли" два российских БпЛА
23 октября 2025, 15:45
Фронтмен "Бумбокса" объяснил, почему не откажется от русскоязычных песен
23 октября 2025, 14:48
Напал на работника СИЗО: экспредседателю Комиссии по азартным играм сообщили о подозрении
23 октября 2025, 14:24
На Закарпатье пограничники разоблачили контрабанду алкоголя и сигарет более чем на 2 млн грн
23 октября 2025, 14:15
Киев готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны – Кличко
23 октября 2025, 13:48
На оккупированном Запорожье детей вынуждают петь гимн РФ
23 октября 2025, 13:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »