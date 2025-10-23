Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Инцидент произошел 11 мая 2025 года. Мужчины устроили застолье с алкогольными напитками. Впоследствии между ними началась ссора: причиной стали притязания к девушке обвиняемого.

Когда конфликт перерос в драку, мужчина нанес сопернику по меньшей мере 15 ударов в туловище и не менее двух в голову. Пострадавший получил многочисленные тяжелые травмы, включая переломы ребер, костей лица, позвонков и ушибы внутренних органов, квалифицированные как тяжелые телесные повреждения.

На суде мужчина признал свою вину. Ему назначили пять лет тюрьмы, но впоследствии сменили наказание на испытательный срок сроком в два года.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум правоохранителям в Киеве, которые 17 октября избили мужчину возле здания Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Правоохранители нанесли потерпевшему многочисленные удары по голове и телу, в результате чего он получил множественные ушибы.