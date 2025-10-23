09:26  23 жовтня
У Києві ворожий "шахед" застряг у балконі багатоповерхівки
08:24  23 жовтня
На Львівщині судитимуть чоловіка за зухвале пограбування АЗС
00:30  23 жовтня
Викликали швидку: співачка Lida Lee потрапила в жорстку ДТП на зйомках
UA | RU
UA | RU
23 жовтня 2025, 13:55

15 ударів та переломи ребер через ревнощі: на Харківщині чоловік під час застілля жорстоко побив товариша

23 жовтня 2025, 13:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Харківщині винесли вирок чоловіку, який жорстоко побив людину. Причиною виявились ревнощі

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Інцидент стався 11 травня 2025 року. Чоловіки влаштували застілля з алкогольними напоями. Згодом між ними почалась сварка: причиною стали домагання до дівчини обвинуваченого.

Коли конфлікт переріс у бійку, чоловік завдав супернику щонайменше 15 ударів у тулуб та не менше двох у голову. Потерпілий отримав численні важкі травми, включаючи переломи ребер, кісток обличчя, хребців і забої внутрішніх органів, що кваліфіковані як тяжкі тілесні ушкодження.

На суді чоловік визнав свою провину. Йому призначили п'ять років в'язниці, але згодом змінили покарання на іспитовий строк терміном у два роки.

Як повідомлялось, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом правоохоронцям у Києві, які 17 жовтня побили чоловіка поблизу будівлі Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Правоохоронці нанесли потерпілому численні удари по голові та тілу, внаслідок чого він отримав множинні забої.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Побиття суд Харківська область
На Полтавщині оголосили вирок чоловікам, які напали на військовослужбовців ТЦК
21 жовтня 2025, 15:19
Вдарив полтавця битою по голові: нападника взяли під варту
21 жовтня 2025, 08:29
Поліцейських, які побили чоловіка біля ТЦК у Києві, відправили під цілодобовий домашній арешт
20 жовтня 2025, 17:24
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Фронтмен "Бумбоксу" пояснив, чому не відмовиться від російськомовних пісень
23 жовтня 2025, 14:48
Напав на працівника СІЗО: ексголові Комісії з азартних ігор повідомили про підозру
23 жовтня 2025, 14:24
На Закарпатті прикордонники викрили контрабанду алкоголю і цигарок на понад 2 млн грн
23 жовтня 2025, 14:15
Київ готується до найважчого опалювального сезону за час війни – Кличко
23 жовтня 2025, 13:48
На окупованому Запоріжжі дітей змушують співати гімн РФ
23 жовтня 2025, 13:35
Правоохоронці викрили трьох жителів Одещини в оборудках із вогнепальною зброєю та боєприпасами
23 жовтня 2025, 13:33
У Краматорську російський дрон забрав життя журналістки та оператора
23 жовтня 2025, 12:37
ДТП на Київщині: зіткнулись іномарки, є постраждалий
23 жовтня 2025, 12:35
Зеленський про нові санкції: маємо бити по "тіньовому флоту" РФ
23 жовтня 2025, 12:16
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »