Інцидент стався 11 травня 2025 року. Чоловіки влаштували застілля з алкогольними напоями. Згодом між ними почалась сварка: причиною стали домагання до дівчини обвинуваченого.

Коли конфлікт переріс у бійку, чоловік завдав супернику щонайменше 15 ударів у тулуб та не менше двох у голову. Потерпілий отримав численні важкі травми, включаючи переломи ребер, кісток обличчя, хребців і забої внутрішніх органів, що кваліфіковані як тяжкі тілесні ушкодження.

На суді чоловік визнав свою провину. Йому призначили п'ять років в'язниці, але згодом змінили покарання на іспитовий строк терміном у два роки.

