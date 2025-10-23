15 ударів та переломи ребер через ревнощі: на Харківщині чоловік під час застілля жорстоко побив товариша
На Харківщині винесли вирок чоловіку, який жорстоко побив людину. Причиною виявились ревнощі
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
Інцидент стався 11 травня 2025 року. Чоловіки влаштували застілля з алкогольними напоями. Згодом між ними почалась сварка: причиною стали домагання до дівчини обвинуваченого.
Коли конфлікт переріс у бійку, чоловік завдав супернику щонайменше 15 ударів у тулуб та не менше двох у голову. Потерпілий отримав численні важкі травми, включаючи переломи ребер, кісток обличчя, хребців і забої внутрішніх органів, що кваліфіковані як тяжкі тілесні ушкодження.
На суді чоловік визнав свою провину. Йому призначили п'ять років в'язниці, але згодом змінили покарання на іспитовий строк терміном у два роки.
