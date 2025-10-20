15:59  20 октября
20 октября 2025, 17:24

Полицейских, избивших мужчину возле ТЦК в Киеве, отправили под круглосуточный домашний арест

20 октября 2025, 17:24
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
Печерский суд Киева избрал меру пресечения двум полицейским, подозреваемым в избиении мужчины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

В понедельник, 20 октября, Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста двум полицейским Дмитрию Цыганенко и Илье Бибику, подозреваемых в избиении мужчины у здания Голосеевского РТЦК.

"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток, удовлетворив ходатайство прокурора", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум правоохранителям в Киеве, которые 17 октября избили мужчину возле здания Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Правоохранители нанесли потерпевшему многочисленные удары по голове и телу, в результате чего он получил множественные ушибы.

