Ударил полтавчанина битой по голове: нападавшего взяли под стражу

Скриншот с видео

Киевский районный суд Полтавы избрал меру пресечения мужчине 2002 года рождения, которого подозревают в причинении тяжких телесных повреждений. Его заключили под стражу без права внесения залога

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Правоохранители задержали злоумышленника 18 октября. Ему сообщено о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

По словам первого заместителя начальника полиции Полтавщины Сергея Рекуна, в рамках уголовного производства продолжаются следственные действия.

Как известно, инцидент произошел в ночь с 17 на 18 октября у дома по улице Симона Петлюры, 27.

Из камеры видеонаблюдения видно, что между незнакомыми мужчинами возник конфликт у подъезда, во время которого один из них ударил другого бейсбольной битой по голове.

40-летний потерпевший с тяжелыми травмами попал в реанимацию. 23-летний парень скрылся, но его задержала полиция.

По информации местных тедеграмм-каналов, нападающий – Назар Кириленко, сын Романа Кириленко, много лет возглавлявший структуры ГСЧС в Полтавской области. Он выстроил бизнес и получал подряды от города на пожарную безопасность.

В 2020 году Назар прославился как автохам, заблокировав остановку в центре города, припарковав свой BMW X5.

