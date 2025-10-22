В Харькове после удара по детскому саду один погибший и 6 раненых – дети не пострадали

Фото: ГСЧС Украины

Информация о раненых детях во время атаки российских БПЛА на детский сад в Харькове не подтвердилась

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает RegioNews.

По его данным, количество пострадавших возросло до семи человек, среди которых один погибший мужчина.

"Информация о ранении детей подтверждения, к счастью, не нашла", – отметил.

По данным Харьковской ОВА, в общей сложности ранены 6 человек: двое мужчин и четверо женщин. У пострадавших – взрывные травмы, ушибы. Одна женщина получила травматическую ампутацию ноги, еще одна – с ожогами около 20%.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Министр внутренних дел Игорь Клименко добавил, что спасатели и полиция эвакуировали около полусотни детей из помещения детсада после удара.

На месте работают все экстренные службы Харькова.

Напомним, сегодня, 22 октября, россияне попали в частный детский сад в Холодногорском районе Харькова. На месте происшествия возник пожар. Позже было известно об одном погибшем и пятерых раненых.