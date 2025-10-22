09:30  22 октября
В Green Gray назвали причину смерти Андрея Дизеля Яценко
07:28  22 октября
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
00:50  22 октября
Актриса Анна Саливанчук объяснила, зачем она делает горячие фото
22 октября 2025, 13:13

В Харькове после удара по детскому саду один погибший и 6 раненых – дети не пострадали

22 октября 2025, 13:13
Фото: ГСЧС Украины
Информация о раненых детях во время атаки российских БПЛА на детский сад в Харькове не подтвердилась

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает RegioNews.

По его данным, количество пострадавших возросло до семи человек, среди которых один погибший мужчина.

"Информация о ранении детей подтверждения, к счастью, не нашла", – отметил.

По данным Харьковской ОВА, в общей сложности ранены 6 человек: двое мужчин и четверо женщин. У пострадавших – взрывные травмы, ушибы. Одна женщина получила травматическую ампутацию ноги, еще одна – с ожогами около 20%.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Министр внутренних дел Игорь Клименко добавил, что спасатели и полиция эвакуировали около полусотни детей из помещения детсада после удара.

На месте работают все экстренные службы Харькова.

Напомним, сегодня, 22 октября, россияне попали в частный детский сад в Холодногорском районе Харькова. На месте происшествия возник пожар. Позже было известно об одном погибшем и пятерых раненых.

В Киеве обломок дрона попал в дом нардепки Стефанишиной: все детали
22 октября 2025, 11:44
Обстрелы на Киевщине: среди погибших – шестимесячный младенец и 12-летняя девочка
22 октября 2025, 09:12
Ночной обстрел Запорожья: возросло количество пострадавших, часть города без электричества
22 октября 2025, 07:41
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Среди целей ТЦК и объект Сил обороны: российский агент в Одесской области готовил теракты
22 октября 2025, 13:55
На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
22 октября 2025, 13:40
В Тернопольской области продавец обворовал магазин, в котором работал
22 октября 2025, 13:39
В Киевской области судили помощника адвоката, который помогал уклонистам
22 октября 2025, 12:55
Атака на Киев: в ГСЧС показали последствия, пострадали 22 человека
22 октября 2025, 12:33
Пенсионер из Тернополя потерял 28 тысяч долларов из-за онлайн-мошенника
22 октября 2025, 12:15
Удар по детскому саду в Харькове: один человек погиб, еще пятеро получили ранения
22 октября 2025, 11:58
В Киеве обломок дрона попал в дом нардепки Стефанишиной: все детали
22 октября 2025, 11:44
Обвиняли в работе на врага: в Ровенской области аферисты шантажом выманили из женщины более полумиллиона гривен
22 октября 2025, 11:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
