У Харкові після удару по дитсадку один загиблий і 6 поранених – діти не постраждали

Фото: ДСНС України

Інформація про поранених дітей під час атаки російських БпЛА на дитячий садок у Харкові не підтвердилася

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його даними, кількість постраждалих зросла до семи осіб, серед яких один загиблий чоловік.

"Інформація про поранення дітей підтвердження, на щастя, не знайшла", – зазначив.

За даними Харківської ОВА, загалом поранено 6 людей: двоє чоловіків і четверо жінок. У постраждалих – вибухові травми, забої. Одна жінка зазнала травматичної ампутації ноги, ще одна – з опіками близько 20%.

Усім надається необхідна медична допомога.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що рятувальники та поліція евакуювали близько півсотні дітей із приміщення дитсадка після удару.

На місці працюють усі екстрені служби Харкова.

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня, росіяни влучили в приватний дитячий садочок у Холодногірському районі Харкова. На місці події виникла пожежа. Пізніше Було відомо про одного загиблого і п'ятьох поранених.