Удар по детскому саду в Харькове: один человек погиб, еще пятеро получили ранения

Фото: соцсети

В Харькове один человек погиб в результате атаки враждебных БПЛА

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает RegioNews.

"Один человек погиб в результате удара по детскому саду. Еще 5 ранены", – написал он в телеграмм-канале.

Напомним, сегодня, 22 октября, россияне попали в частный детский сад в Холодногорском районе Харькова. На месте происшествия возник пожар. Было известно о четырех раненых.