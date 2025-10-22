Удар по детскому саду в Харькове: один человек погиб, еще пятеро получили ранения
В Харькове один человек погиб в результате атаки враждебных БПЛА
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает RegioNews.
"Один человек погиб в результате удара по детскому саду. Еще 5 ранены", – написал он в телеграмм-канале.
Напомним, сегодня, 22 октября, россияне попали в частный детский сад в Холодногорском районе Харькова. На месте происшествия возник пожар. Было известно о четырех раненых.
В Киеве обломок дрона попал в дом нардепки Стефанишиной: все деталиВсе новости »
22 октября 2025, 11:44Россия атаковала энергетику Одесщины: без света более 8 тысяч семей
22 октября 2025, 10:59Обстрелы на Киевщине: среди погибших – шестимесячный младенец и 12-летняя девочка
22 октября 2025, 09:12
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Среди целей ТЦК и объект Сил обороны: российский агент в Одесской области готовил теракты
22 октября 2025, 13:55На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
22 октября 2025, 13:40В Тернопольской области продавец обворовал магазин, в котором работал
22 октября 2025, 13:39В Харькове после удара по детскому саду один погибший и 6 раненых – дети не пострадали
22 октября 2025, 13:13В Киевской области судили помощника адвоката, который помогал уклонистам
22 октября 2025, 12:55Атака на Киев: в ГСЧС показали последствия, пострадали 22 человека
22 октября 2025, 12:33Пенсионер из Тернополя потерял 28 тысяч долларов из-за онлайн-мошенника
22 октября 2025, 12:15В Киеве обломок дрона попал в дом нардепки Стефанишиной: все детали
22 октября 2025, 11:44Обвиняли в работе на врага: в Ровенской области аферисты шантажом выманили из женщины более полумиллиона гривен
22 октября 2025, 11:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все блоги »