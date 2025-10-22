Удар по дитсадку в Харкові: загинула людина, ще п'ятеро осіб поранені
У Харкові одна людина загинула внаслідок атаки ворожих БпЛА
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає RegioNews.
"Одна людина загинула внаслідок удару по дитячому садочку. Ще 5 поранені", – написав він у телеграм-каналі.
Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня, росіяни влучили в приватний дитячий садочок у Холодногірському районі Харкова. На місці події виникла пожежа. Пізніше Було відомо про чотирьох поранених.
У Києві уламок дрона влучив у будинок нардепки Стефанішиної: усі деталіВсі новини »
22 жовтня 2025, 11:44Росія атакувала енергетику Одещини: без світла понад 8 тисяч сімей
22 жовтня 2025, 10:59Обстріли на Київщині: серед загиблих – шестимісячне немовля та 12-річна дівчинка
22 жовтня 2025, 09:12
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Серед цілей ТЦК та об'єкт Сил оборони: російський агент на Одещині готував теракти
22 жовтня 2025, 13:55На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував людям гвинтівкою
22 жовтня 2025, 13:40На Тернопільщині продавець обікрав магазин, в якому працював
22 жовтня 2025, 13:39У Харкові після удару по дитсадку один загиблий і 6 поранених – діти не постраждали
22 жовтня 2025, 13:13На Київщині судили помічника адвоката, який допомагав ухилянтам
22 жовтня 2025, 12:55Атака на Київ: у ДСНС показали наслідки, постраждали 22 людини
22 жовтня 2025, 12:33Пенсіонер із Тернополя втратив 28 тисяч доларів через онлайн-шахрая
22 жовтня 2025, 12:15У Києві уламок дрона влучив у будинок нардепки Стефанішиної: усі деталі
22 жовтня 2025, 11:44Звинувачували в роботі на ворога: на Рівненщині аферисти шантажем виманили з жінки понад півмільйона гривень
22 жовтня 2025, 11:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі блоги »