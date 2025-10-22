Фото: соцмережі

У Харкові одна людина загинула внаслідок атаки ворожих БпЛА

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає RegioNews.

"Одна людина загинула внаслідок удару по дитячому садочку. Ще 5 поранені", – написав він у телеграм-каналі.

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня, росіяни влучили в приватний дитячий садочок у Холодногірському районі Харкова. На місці події виникла пожежа. Пізніше Було відомо про чотирьох поранених.