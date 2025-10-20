Фото: Telegram/Supernova+

Этот боеприпас россияне начали применять при ударах по энергетическим объектам Украины

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

По данным военных источников, УМПБ-5 имеет форму, похожую на крылатую ракету. Боевая часть весит примерно 100 кг, что позволяет наносить точечные удары на большом расстоянии.

По предварительной информации, именно этим типом оружия сегодня нанесли удар по Полтавской области. Специалисты отмечают, что такие боеприпасы создают серьезную угрозу критической инфраструктуре из-за высокой точности и дальности полета.

Военные и местные власти призывают жителей региона соблюдать правила безопасности и внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в Днепропетровской области зафиксирована массированная атака со стороны российской армии, которая направила ракеты и беспилотники на Павлоградский район. В результате ударов пострадали по меньшей мере 16 человек, среди них ранены и пострадавшие среди гражданского населения.