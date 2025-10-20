20:15  20 октября
Смертельное ДТП в Полтавской области: погибли три человека
18:59  20 октября
В Киеве частично запретили движение по Подольскому мосту
15:59  20 октября
В Украине резко потеплеет, синоптикиня сделала утешительный прогноз
UA | RU
UA | RU
20 октября 2025, 20:37

Появились первые кадры российской авиабомбы УМПБ-5 с дальностью до 200 км, ударившей по Полтавщине

20 октября 2025, 20:37
Читайте також українською мовою
Фото: Telegram/Supernova+
Читайте також
українською мовою

Этот боеприпас россияне начали применять при ударах по энергетическим объектам Украины

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

По данным военных источников, УМПБ-5 имеет форму, похожую на крылатую ракету. Боевая часть весит примерно 100 кг, что позволяет наносить точечные удары на большом расстоянии.

По предварительной информации, именно этим типом оружия сегодня нанесли удар по Полтавской области. Специалисты отмечают, что такие боеприпасы создают серьезную угрозу критической инфраструктуре из-за высокой точности и дальности полета.

Военные и местные власти призывают жителей региона соблюдать правила безопасности и внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в Днепропетровской области зафиксирована массированная атака со стороны российской армии, которая направила ракеты и беспилотники на Павлоградский район. В результате ударов пострадали по меньшей мере 16 человек, среди них ранены и пострадавшие среди гражданского населения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Полтава энергетика ракетный удар авиабомба КАБ критическая инфраструктура
Испания передаст Украине 70 генераторов в рамках энергетической помощи
20 октября 2025, 19:07
Российский КАБ впервые долетел до Полтавщины
20 октября 2025, 12:11
В центре Полтавы водитель избил курьера доставки
20 октября 2025, 11:28
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Украине дорожают помидоры: какие цены в супермаркетах
20 октября 2025, 23:00
На Буковине пенсионер ножом убил товарища
20 октября 2025, 21:45
Схватка на предприятии в Каменском: ТЦК и СП в конфликте с гражданскими – официальный комментарий
20 октября 2025, 21:26
В Харькове водитель врезался в стелу памятника: есть пострадавшие
20 октября 2025, 21:15
Трамп заявил, что не ожидает победы Украины в войне с РФ
20 октября 2025, 21:12
$12 000 за статус "опекуна" для отсрочки от призыва: жителю Кривого Рога сообщено о подозрении
20 октября 2025, 21:10
Жили под унижениями и обысками: Украина вернула из оккупации двух молодых парней
20 октября 2025, 20:40
Пригородные поезда меняют маршруты с 21 октября: кого коснутся ограничения
20 октября 2025, 20:22
Смертельное ДТП в Полтавской области: погибли три человека
20 октября 2025, 20:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »