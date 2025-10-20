Российская армия массированно атаковала Днепропетровщину, пострадали 16 человек

фото: Владислав Гайваненко / Днепропетровская ОГА (ОВА)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на и.о. начальника Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко в Telegram.

По его словам, армия РФ массированно атаковала Павлоградский район, направив туда ракеты и БПЛА.

"В Павлограде пострадали 16 человек, 15 из них – госпитализированы. Четверо – "тяжелые", остальные в состоянии средней тяжести. Поврежден инфраструктурный объект, возник пожар", – говорится в сообщении.

Никопольщину россияне обстреляли из артиллерии и атаковали FPV-дронами.

Напомним, в Днепропетровской области мужчина корректировал удары россиян по аэропорту. Злоумышленник приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества.