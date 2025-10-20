Российская армия массированно атаковала Днепропетровщину, пострадали 16 человек
Россияне массированно атаковали Павлоград на Днепропетровщине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на и.о. начальника Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко в Telegram.
По его словам, армия РФ массированно атаковала Павлоградский район, направив туда ракеты и БПЛА.
"В Павлограде пострадали 16 человек, 15 из них – госпитализированы. Четверо – "тяжелые", остальные в состоянии средней тяжести. Поврежден инфраструктурный объект, возник пожар", – говорится в сообщении.
Никопольщину россияне обстреляли из артиллерии и атаковали FPV-дронами.
Напомним, в Днепропетровской области мужчина корректировал удары россиян по аэропорту. Злоумышленник приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества.
Враг атаковал два района Днепропетровщины: повреждены дома и магазиныВсе новости »
20 октября 2025, 09:10Россияне атаковали шахту ДТЭК на Днепропетровщине: 192 работника находились под землей
20 октября 2025, 06:57На Днепропетровщине из-за атаки дрона пострадали 10 человек: одна женщина в тяжелом состоянии
19 октября 2025, 09:20
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Пригородные поезда меняют маршруты с 21 октября: кого коснутся ограничения
20 октября 2025, 20:22В Украине планируется создать Реестр для ограничения участия в азартных играх
20 октября 2025, 19:51Харьковщина изменяет систему воздушной тревоги: что нужно знать жителям области
20 октября 2025, 19:39В Кривом Роге во время семейной ссоры женщина смертельно избила мужчину
20 октября 2025, 19:13Испания передаст Украине 70 генераторов в рамках энергетической помощи
20 октября 2025, 19:07В Киеве частично запретили движение по Подольскому мосту
20 октября 2025, 18:59На Львовщине задержали водителя, который вызвал смертельное ДТП и скрылся
20 октября 2025, 18:46В Киеве установили причину смерти предпринимателя, тело которого нашли в машине 11 октября
20 октября 2025, 18:42Украинцев предупредили об усложнении движения на границе с Польшей
20 октября 2025, 18:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все блоги »