08:22  21 жовтня
Подвійне вбивство пенсіонерів на Закарпатті: до справи причетні неповнолітні
08:29  21 жовтня
Вдарив полтавця битою по голові: нападника взяли під варту
01:55  21 жовтня
Для співачки Наталії Могилевської викликали швидку: на артистку на зйомках впав рояль
21 жовтня 2025, 07:06

Російські КАБи атакували Харків: під удар потрапили два райони

21 жовтня 2025, 07:06
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У ніч на 21 жовтня Харків зазнав чергової атаки керованими авіабомбами. В місті пролунали кілька вибухів – попередньо в Індустріальному районі

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його словами, ворог завдав щонайменше чотири удари, внаслідок яких пошкоджено близько 15 приватних будинків. На місці влучань спалахнули пожежі.

"Є попередня інформація про влучання у приватний сектор. Є постраждалі – їхня кількість уточнюється", – повідомив Терехов.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до дев'яти осіб.

Як додав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у всіх – гостра реакція на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу.

Також підтверджено ще один удар – по Немишлянському району міста. Обстеження місць влучань триває, рятувальники продовжують працювати.

Мер закликав містян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки існує загроза повторних атак.

Як відомо, в ніч на 21 жовтня, в Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу через застосування російськими військами балістичного озброєння.

Нагадаємо, 20 жовтня у Харкові зафіксували падіння російського безпілотника "Гербера". Відомо, що дрон впав без детонації. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

