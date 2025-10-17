11:54  17 октября
17 октября 2025, 11:41

Международная поддержка: 44 ребенка из Харьковщины отправились на отдых в Польшу

17 октября 2025, 11:41
Фото: Харьковская ОВА
Благодаря сотрудничеству Харьковской областной военной администрации и международным партнерам на отдых в Польшу отправились 44 ребенка из общин Харьковщины

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

"Поддержка детей участников боевых действий, погибших и без вести пропавших воинов – один из приоритетов ОВА. Это направление работы находится на постоянном контроле начальника ХОВА Олега Синегубова. Спасибо международным партнерам и благотворительным фондам за плодотворное сотрудничество", – отметила заместитель начальника ХОВА Вита.

Поездка в польский город Гощице Среднее продлится с 15 по 28 октября.

Дети посетят Варшаву, Ольштын, Торунь и Плонск, узнав больше о культуре и истории Польши.

Программа включает велосипедные прогулки, футбольные матчи, занятия в бассейне и танцевальные мастер-классы под наблюдением квалифицированных педагогов и врача.

Отмечается, что организация поездки стала возможной благодаря сотрудничеству ХОВА, муниципалитету польского Плонска, ассоциации "Idziemy na Spacer", благотворительного фонда "Siepomaga" и ветеранского пространства "Бок о бок".

Напомним, Харьковщина продолжает активно развивать международное сотрудничество. В частности, с Польшей были обсуждены основные направления сотрудничества. Стороны сосредоточились на таких вопросах как гуманитарная помощь, поддержка ветеранов, а также реализация совместных проектов в областях энергетики, культуры, образования и науки.

