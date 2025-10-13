12:50  13 октября
Трактор поднимали с воды: в Ровенской области тракторист погиб в ДТП
10:44  13 октября
Не понравилось фото: киевлянин избил и ограбил девушку на свидании
06:54  13 октября
Штормовой ветер и заморозки: синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погоды
UA | RU
UA | RU
13 октября 2025, 13:25

Харьковщина отстраивается вместе с ЮНИСЕФ: новые школы, больницы и поддержка семей

13 октября 2025, 13:25
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области презентовали результаты совместных проектов по восстановлению социальной инфраструктуры, реализованных по инициативе начальника ХОВА Олега Синегубова и при поддержке ЮНИСЕФ

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Мероприятие состоялось во время форума "Инвестиции в человеческий капитал: дорожная карта всеобъемлющего и партисипативного восстановления Харьковщины", организованная областной военной администрацией совместно с международными партнерами.

В форуме приняли участие представители правительства, дипломатических миссий и международных организаций, в том числе представители Европейского инвестиционного банка, ЮНИСЕФ, послы Бельгии, Индии, Азербайджана, Черногории, а также делегации из Норвегии, Польши, Словении и Латвии.

Участники форму посетили объекты медицинской и образовательной инфраструктуры, в том числе обновленные корпуса Областной клинической больницы, где идет строительство первой подземной больницы, а также Коротычанский лицей – современная подземная школа, выполняющая функцию укрытия.

"Проекты по строительству подземных школ, созданию инклюзивных центров и поддержке семей являются фундаментом для всестороннего восстановления региона. Искренне благодарны партнерам за плодотворное сотрудничество и веру в будущее нашей области", – отметила заместитель председателя ХОВА Вита Ковальская.

Также делегация посетила Центр социальных служб, где проводят тренинги для приемных родителей, и молодежный ХАБ "Литера", созданный как пространство для обучения и развития молодежи.

Напомним, в Харьковской области усиливают поддержку переселенцев благодаря сотрудничеству с международными партнерами. В частности, достигнуты договоренности с международной организацией INTERSOS, которая поможет с ремонтом и обустройством дополнительных мест в транзитных центрах и местах временного пребывания.

Читайте также: По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
медицина образование Харьковская область Харьковская ОВА ЮНИСЕФ социальная инфраструктура
Харьковщина и международные партнеры создают новую модель безопасности: что изменится в образовании и медицине
13 октября 2025, 11:31
Харьковщина присоединяется ко второму этапу Программы поддержки общин: что изменится для жителей
09 октября 2025, 10:27
В Харьковской области пройдет ежегодный Конкурс историй, посвященный сотрудничеству между обществом, бизнесом и властью
08 октября 2025, 13:44
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
В Тернополе работников Локомотивного ДЕПО подозревают в краже 2600 литров дизтоплива
13 октября 2025, 14:24
Блэкауты и обстрелы: чего ждать запорожцам этой зимой
13 октября 2025, 14:23
В Тернопольской области водительница BMW снесла столб
13 октября 2025, 13:51
Смертельное ДТП во Львовской области: мотоцикл вылетел в кювет
13 октября 2025, 13:30
Кабмин сменил даты отопительного сезона
13 октября 2025, 13:26
Без прав и навеселе: подросток на мотоцикле попал в ДТП на Хмельнитчине
13 октября 2025, 13:16
В Тернопольской области будут судить предпринимателя, который помог незаконно пересечь границу 14 мужчинам
13 октября 2025, 13:05
Трактор поднимали с воды: в Ровенской области тракторист погиб в ДТП
13 октября 2025, 12:50
В Запорожье дезертир готовил теракт
13 октября 2025, 12:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »