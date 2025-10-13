Харьковщина отстраивается вместе с ЮНИСЕФ: новые школы, больницы и поддержка семей

Фото: Харьковская ОВА

В Харьковской области презентовали результаты совместных проектов по восстановлению социальной инфраструктуры, реализованных по инициативе начальника ХОВА Олега Синегубова и при поддержке ЮНИСЕФ

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Мероприятие состоялось во время форума "Инвестиции в человеческий капитал: дорожная карта всеобъемлющего и партисипативного восстановления Харьковщины", организованная областной военной администрацией совместно с международными партнерами.

В форуме приняли участие представители правительства, дипломатических миссий и международных организаций, в том числе представители Европейского инвестиционного банка, ЮНИСЕФ, послы Бельгии, Индии, Азербайджана, Черногории, а также делегации из Норвегии, Польши, Словении и Латвии.

Участники форму посетили объекты медицинской и образовательной инфраструктуры, в том числе обновленные корпуса Областной клинической больницы, где идет строительство первой подземной больницы, а также Коротычанский лицей – современная подземная школа, выполняющая функцию укрытия.

"Проекты по строительству подземных школ, созданию инклюзивных центров и поддержке семей являются фундаментом для всестороннего восстановления региона. Искренне благодарны партнерам за плодотворное сотрудничество и веру в будущее нашей области", – отметила заместитель председателя ХОВА Вита Ковальская.

Также делегация посетила Центр социальных служб, где проводят тренинги для приемных родителей, и молодежный ХАБ "Литера", созданный как пространство для обучения и развития молодежи.

Напомним, в Харьковской области усиливают поддержку переселенцев благодаря сотрудничеству с международными партнерами. В частности, достигнуты договоренности с международной организацией INTERSOS, которая поможет с ремонтом и обустройством дополнительных мест в транзитных центрах и местах временного пребывания.

