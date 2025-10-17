11:54  17 жовтня
17 жовтня 2025, 11:41

Міжнародна підтримка: 44 дитини з Харківщини вирушили на відпочинок до Польщі

17 жовтня 2025, 11:41
Фото: Харківська ОВА
Завдяки співпраці Харківської обласної військової адміністрації та міжнародних партнерів на відпочинок до Польщі вирушили 44 дитини з громад Харківщини

Про це повідомила пресслужба Харьківської ОВА, передає RegioNews.

"Підтримка дітей учасників бойових дій, загиблих та безвісти зниклих воїнів – один із пріоритетів ОВА. Цей напрям роботи перебуває на постійному контролі начальника ХОВА Олега Синєгубова. Дякуємо міжнародним партнерам і благодійним фондам за плідну співпрацю", – зазначила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

Поїздка до польського міста Гощице Середнє триватиме з 15 до 28 жовтня.

Діти відвідають Варшаву, Ольштин, Торунь та Плонськ, дізнаючись більше про культуру та історію Польщі.

Програма включає велосипедні прогулянки, футбольні матчі, заняття у басейні та танцювальні майстер-класи під наглядом кваліфікованих педагогів і лікаря.

Зазначається, що організація поїздки стала можливою завдяки співпраці ХОВА, муніципалітету польського Плонська, асоціації "Idziemy na Spacer", благодійного фонду "Siepomaga" та ветеранського простору "Пліч-о-пліч".

Нагадаємо, Харківщина продовжує активно розвивати міжнародну співпрацю. Зокрема, з Польщею було обговорено основні напрями співпраці. Сторони зосередилися на таких питаннях, як гуманітарна допомога, підтримка ветеранів, а також реалізація спільних проєктів у галузях енергетики, культури, освіти й науки.

Харківська область Харківська ОВА діти Польща міжнародні партнери підтримка поїздка
