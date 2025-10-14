Россия ударила по Харькову КАБами: повреждена больница, шестеро раненых

Фото: ГСЧС Харьковщины

Вечером 13 октября российские войска нанесли авиаудар по Харькову, применив управляемые авиационные бомбы (КАБы). Под удар попал Слободской район, также зафиксирован большой пожар в Салтовском районе

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

В результате атаки повреждены здания медицинского учреждения в Салтовском районе.

Частично разрушено одноэтажное здание гаража, повреждены трехэтажное здание медучреждения, здание предприятия и легковые автомобили.

Произошло 2 очага возгорания.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, шесть человек получили ранения обломками стекла.

Кроме того, сообщается о повреждении не менее 12 частных автомобилей и частичном обесточении трех районов города.

При ударе в больнице находились 57 пациентов – всех эвакуировали в другое лечебное учреждение. Их осматривают медики по поводу возможных травм и острой реакции на стресс.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, в том числе пиротехники и психологи, а также сотрудники полиции, медицинской и коммунальной службы.

Напомним, накануне в результате российского террора Константиновки в Донецкой области погибли два человека, еще трое ранены.