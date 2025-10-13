На Черниговщине российский дрон попал в магазин: погиб мужчина

Фото: Facebook/Александр Селиверстов

Утром 13 октября российский ударный дрон атаковал магазин в Семеновке на приграничные Черниговщины

Об этом сообщил начальник Новгород-Северского РВА Александр Селиверстов, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки погиб мужчина, а также ранена женщина.

"Россия продолжает преступления против человечества. Утром 13 октября произошла атака ударного дрона по магазину в Семеновке. В результате атаки пострадали двое гражданских: мужчина скончался на месте, женщина – получила ранения средней тяжести", – отметил Александр Селиверстов.

Кроме того, в результате атаки возник пожар в магазине.

Напомним, в ночь на 13 октября российский обстрел в Нежине нанес повреждения промышленному предприятию. Было зафиксировано два попадания – в производственный и административный корпуса, что привело к пожару.