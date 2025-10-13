В Нежине российский удар повредил промышленное предприятие
В ночь на 13 октября российский обстрел в Нежине нанес повреждения промышленному предприятию
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Зафиксировано два попадания – в производственном и административном корпусах, что привело к пожару.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и предотвратили распространение огня. К счастью, пострадавших нет.
В ГСЧС напомнили гражданам о необходимости соблюдения сигналов воздушной тревоги и осторожности во время опасности.
Напомним, в ночь на 13 октября российские войска массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате попадания возникли масштабные пожары в складах с текстильной продукцией и швейным оборудованием на площади более 5 000 квадратных метров.
