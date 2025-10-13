Россияне снова атаковали Константиновку в Донецкой области, есть жертвы

фото: Сергей Горбунов, начальник Константиновской городской военной администрации

В результате российского террора Константиновки в Донецкой области погибли два человека, еще трое ранены

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник МВА Сергей Горбунов.

По его словам, в одном из случаев вражеский дрон попал в легковой автомобиль, в котором передвигались местные жители. В результате взрыва два человека погибли на месте.

Еще двое гражданских получили ранения во время движения на автомобиле и самостоятельно обратились к медикам в городе Дружковка.

"Другой удар FPV-дроном также был направлен по Константиновке. Ранение получил один гражданский, который самостоятельно обратился за помощью в больницу в городе Краматорск", – говорится в сообщении.

Напомним, 11 октября армия РФ обстреляла Константиновку Донецкой области управляемыми авиабомбами. В результате атаки была повреждена церковь, погибли гражданские.