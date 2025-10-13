20:59  13 октября
Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области
17:44  13 октября
Священник из Днепра сравнил гражданский брак с проституцией
16:55  13 октября
Украину накроет резкое похолодание: столбики термометров опустятся до +2
UA | RU
UA | RU
13 октября 2025, 21:29

Россияне снова атаковали Константиновку в Донецкой области, есть жертвы

13 октября 2025, 21:29
Читайте також українською мовою
фото: Сергей Горбунов, начальник Константиновской городской военной администрации
Читайте також
українською мовою

В результате российского террора Константиновки в Донецкой области погибли два человека, еще трое ранены

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник МВА Сергей Горбунов.

По его словам, в одном из случаев вражеский дрон попал в легковой автомобиль, в котором передвигались местные жители. В результате взрыва два человека погибли на месте.

Еще двое гражданских получили ранения во время движения на автомобиле и самостоятельно обратились к медикам в городе Дружковка.

"Другой удар FPV-дроном также был направлен по Константиновке. Ранение получил один гражданский, который самостоятельно обратился за помощью в больницу в городе Краматорск", – говорится в сообщении.

Напомним, 11 октября армия РФ обстреляла Константиновку Донецкой области управляемыми авиабомбами. В результате атаки была повреждена церковь, погибли гражданские.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война Донецкая область атака Константиновка
Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области
13 октября 2025, 20:59
В Донецкой области обстрел РФ унес жизнь 4-летней девочки и ранил священника
12 октября 2025, 17:30
В Донецкой области под обстрел попали два района - 4 погибших и 9 раненых
12 октября 2025, 10:24
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
В Ивано-Франковской области построят индустриальный парк
13 октября 2025, 21:15
На Криворожье 29-летний мужчина задушил женщину и сбросил тело в колодец
13 октября 2025, 21:00
Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области
13 октября 2025, 20:59
ДТЭК сообщил об аварийных отключениях электроэнергии в Днепропетровской области
13 октября 2025, 20:31
37-летний водитель стал виновником смертельного ДТП в Ровно – суд принял решение
13 октября 2025, 20:20
В Киеве построили первое противорадиационное укрытие для детей за 47,5 млн грн
13 октября 2025, 20:03
Псевдо-KFC на оккупированном Запорожье травят жителей
13 октября 2025, 19:50
В Кропивницком таксист избил пассажирку из-за отказа выйти из авто
13 октября 2025, 19:48
В Словакии столкнулись два поезда: пострадали около 100 человек
13 октября 2025, 19:32
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »