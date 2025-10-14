Росія вдарила по Харкову КАБами: пошкоджена лікарня, шестеро поранених

Фото: ДСНС Харківщини

Увечері 13 жовтня російські війська завдали авіаудару по Харкову, застосувавши керовані авіаційні бомби (КАБи). Під удар потрапив Слобідський район, також зафіксовано велику пожежу в Салтівському районі

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

Внаслідок атаки пошкоджено будівлі медичного закладу в Салтівському районі міста.

Зокрема, частково зруйнована одноповерхова будівля гаражу, пошкоджені триповерхова будівля медзакладу, будівля підприємства та легкові автомобілі.

Сталося 2 осередки займання.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, шестеро людей отримали поранення уламками скла.

Крім того, повідомляється про пошкодження щонайменше 12 приватних автомобілів і часткове знеструмлення трьох районів міста.

Під час удару в лікарні перебували 57 пацієнтів – усіх евакуювали до іншого лікувального закладу. Їх оглядають медики щодо можливих травм і гострої реакції на стрес.

На місці події працюють підрозділи ДСНС, в тому числі піротехніки та психологи, а також працівники поліції, медичної та комунальної служб.

