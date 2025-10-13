12:50  13 жовтня
13 жовтня 2025, 13:25

Харківщина відбудовується разом із ЮНІСЕФ: нові школи, лікарні та підтримка родин

13 жовтня 2025, 13:25
Фото: Харківська ОВА
На Харківщині презентували результати спільних проєктів з відновлення соціальної інфраструктури, реалізованих за ініціативи начальника ХОВА Олега Синєгубова та за підтримки ЮНІСЕФ

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Захід відбувся під час форуму "Інвестиції в людський капітал: дорожня карта всеохопного та партисипативного відновлення Харківщини", який обласна військова адміністрація організувала спільно з міжнародними партнерами.

У форумі взяли участь представники уряду, дипломатичних місій і міжнародних організацій, серед них – представники Європейського інвестиційного банку, ЮНІСЕФ, посли Бельгії, Індії, Азербайджану, Чорногорії, а також делегації з Норвегії, Польщі, Словенії та Латвії.

Учасники форму відвідали об'єкти медичної та освітньої інфраструктури, зокрема оновлені корпуси Обласної клінічної лікарні, де триває будівництво першої підземної лікарні, а також Коротичанський ліцей – сучасну підземну школу, що виконує функцію укриття.

"Проєкти з будівництва підземних шкіл, створення інклюзивних центрів та підтримки сімей є фундаментом для всебічного відновлення регіону. Щиро вдячні партнерам за плідну співпрацю та віру в майбутнє нашої області", – зазначила заступниця голови ХОВА Віта Ковальська.

Також делегація відвідала Центр соціальних служб, де проводять тренінги для прийомних батьків, і молодіжний ХАБ "Літера", створений як простір для навчання та розвитку молоді.

Нагадаємо, на Харківщині посилюють підтримку переселенців завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Зокрема досягнуті домовленостей із міжнародною організацією INTERSOS, яка допоможе з ремонтом та облаштуванням додаткових місць у транзитних центрах та місцях тимчасового перебування.

