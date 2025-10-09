15:49  09 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
13:01  09 октября
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
12:27  09 октября
В Черновцах начинают отопительный сезон
UA | RU
UA | RU
09 октября 2025, 19:17

"Мертвые души" с бронированием от мобилизации: в Харькове разоблачили новую схему

09 октября 2025, 19:17
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили руководство одного из коммунальных предприятий Харькова, принадлежащего к объектам критической инфраструктуры. Они устроили схему фиктивного трудоустройства

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В момент совершения преступления директор (депутат Харьковского городского совета VIII созыва) совместно со своим заместителем и начальником одного из отделов организовали схему фиктивного трудоустройства военнообязанных мужчин. Это делали для того, чтобы "клиенты" могли получить отсрочку от призыва на военную службу.

Эти "сотрудники" не выполняли никаких трудовых обязанностей и никогда не присутствовали на рабочих местах. При этом заместитель директора завладел средствами, которые начислялись этим лицам. В общей сложности это около 3 миллионов гривен.

Бывшему директору коммунального предприятия и заместителю директора сообщили о подозрении.

"По ходатайству прокуроров суд избрал двум последним фигурантам меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Киеве разоблачили чиновника Минобороны, который за 10 тысяч долларов устраивал призывников на критически важное предприятие ради бронирования. Задержанный заключен под стражу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации прокуратура
На Буковине священник Московского патриархата наладил "схему" переправки мужчин за границу
09 октября 2025, 16:22
В Одесской области мать-одиночку отправили за решетку за схему для уклонистов
09 октября 2025, 16:05
Поездка за границу за 6 тысяч долларов: в Киевской области разоблачили новую схему для уклонистов
09 октября 2025, 11:15
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
В Кировоградской области ФЛП подозревают в завладении 1,7 млн грн во время поставки некачественного угля
09 октября 2025, 21:25
Фонд госимущества сдал в аренду в Киеве 2 м² помещения за 37 тыс. грн в месяц
09 октября 2025, 21:19
В Киеве получил приговор мужчина, изнасиловавший 6-летнюю дочь знакомой - как его наказали
09 октября 2025, 20:55
Экс-полицейского в Кировоградской области подозревают в наезде на мать с младенцем
09 октября 2025, 20:49
"Золотые ворота": в Конча-Заспе продают дом Гладковского за $4 миллиона
09 октября 2025, 20:30
В Киевской области Volkswagen сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе
09 октября 2025, 19:56
В Закарпатье осудили диверсанта, который поджигал железные дороги по заказу россиян
09 октября 2025, 19:55
Смертельное ДТП в Винницкой области: погибли три человека, водителю сообщено о подозрении
09 октября 2025, 19:32
Украинку задержали на границе с почти $1 млн под капотом автомобиля
09 октября 2025, 19:03
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »