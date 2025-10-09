Иллюстративное фото

Правоохранители разоблачили руководство одного из коммунальных предприятий Харькова, принадлежащего к объектам критической инфраструктуры. Они устроили схему фиктивного трудоустройства

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В момент совершения преступления директор (депутат Харьковского городского совета VIII созыва) совместно со своим заместителем и начальником одного из отделов организовали схему фиктивного трудоустройства военнообязанных мужчин. Это делали для того, чтобы "клиенты" могли получить отсрочку от призыва на военную службу.

Эти "сотрудники" не выполняли никаких трудовых обязанностей и никогда не присутствовали на рабочих местах. При этом заместитель директора завладел средствами, которые начислялись этим лицам. В общей сложности это около 3 миллионов гривен.

Бывшему директору коммунального предприятия и заместителю директора сообщили о подозрении.

"По ходатайству прокуроров суд избрал двум последним фигурантам меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога", - сообщили в прокуратуре.

