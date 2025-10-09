08:56  09 октября
В Черниговской области женщину задержали во время продажи боевых гранат
01:55  09 октября
Мясо рекордно подорожало: что происходит с ценами
01:30  09 октября
Украинская спортсменка Лилия Подкопаева призналась, общается ли с отцом из РФ
09 октября 2025, 11:15

Поездка за границу за 6 тысяч долларов: в Киевской области разоблачили новую схему для уклонистов

09 октября 2025, 11:15
Фото: Нацполиция
В Киевской области правоохранители разоблачили новую схему переправки мужчин за границу. Организаторам сообщили о подозрении

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

29-летний организатор и 28-летний соучастник организовали схему переправки военнообязанных мужчин за границу. Свои услуги они оценили в 6,5 тысяч долларов.

"Продвигали" свои услуги они через мессенджеры и социальные сети. Злоумышленники на авто доставляли "клиентов" в границу и предоставляли им проложенный пеший маршрут.

Их задержали "на горячем", когда они получали "аванс" 2,5 тысячи долларов.

Фигурантам сообщили о подозрении.

Напомним, на Волыни стражи порядка разоблачили священнослужителя, который обещал за 10 000 долларов посвятить мужчину в дьяконы, что якобы позволяло избежать мобилизации. Теперь священнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
