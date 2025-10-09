Фото: Нацполиция

В Киевской области правоохранители разоблачили новую схему переправки мужчин за границу. Организаторам сообщили о подозрении

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

29-летний организатор и 28-летний соучастник организовали схему переправки военнообязанных мужчин за границу. Свои услуги они оценили в 6,5 тысяч долларов.

"Продвигали" свои услуги они через мессенджеры и социальные сети. Злоумышленники на авто доставляли "клиентов" в границу и предоставляли им проложенный пеший маршрут.

Их задержали "на горячем", когда они получали "аванс" 2,5 тысячи долларов.

Фигурантам сообщили о подозрении.

Напомним, на Волыни стражи порядка разоблачили священнослужителя, который обещал за 10 000 долларов посвятить мужчину в дьяконы, что якобы позволяло избежать мобилизации. Теперь священнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.