15:49  09 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
13:01  09 жовтня
Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
12:27  09 жовтня
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон
09 жовтня 2025, 19:17

"Мертві душі" з бронюванням від мобілізації: у Харкові викрили нову схему

09 жовтня 2025, 19:17
Правоохоронці викрили керівництво одного з комунальних підприємств Харкова, що належить до об’єктів критичної інфраструктури. Вони влаштували схему фіктивного працевлаштування

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

На момент вчинення злочину директор (депутат Харківської міської ради VIII скликання) спільно зі своїм заступником та начальником одного з відділів організували схему фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків. Це робили для того, щоб "клієнти" могли отримати відстрочку від призову на військову службу.

Ці "співробітники" не виконували жодних трудових обов'язків, і ніколи не були присутні на робочих місцях. При цьому заступник директора заволодів коштами, які нараховувались цим особам. Загалом це близько 3 мільйонів гривень.

Колишньому директору комунального підприємства та заступнику директора повідомили про підозру.

"За клопотанням прокурорів суд обрав двом останнім фігурантам запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, у Києві викрили посадовця Міноборони, який за 10 тисяч доларів влаштовував призовників на критично-важливе підприємство заради бронювання. Затриманого взяли під варту.

09 жовтня 2025
