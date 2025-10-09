На Буковине священник Московского патриархата наладил "схему" переправки мужчин за границу

фото: Черновицкая областная прокуратура

В Черновицкой области разоблачили священника УПЦ МП, который вместе с сообщником переправлял мужчин призывного возраста в ЕС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной прокуратуры.

Священнослужителя и его подельника правоохранители разоблачили в Черновцах. За 26 тысяч евро они пообещали двум военнообязанным мужчинам организовать их пересечение украинско-румынской границы.

Злоумышленников задержали при получении средств.

Им доложено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины и избраны меры пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Как сообщалось, житель Буковины за 200 000 грн. оформлял фиктивные документы для выезда мужчин за границу. Он действовал вместе с сообщниками.