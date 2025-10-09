Иллюстративное фото

В Одесской области признали женщину виновной в содействии незаконной переправке лица через государственную границу по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам. В ближайшие годы она проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В апреле этого года женщине написал ее брат, проживающий в Молдове (на территории самопровозглашенной "Приднестровской Молдавской Республики"). Он предложил, чтобы она помогла одному мужчине уехать за границу за денежное вознаграждение.

Планировалось, что клиента заберут со станции "Веселый угол" и предоставят ему временное место переправки через границу. Женщина договорилась с местным жителем, предоставляющим услуги перевозок, и поехала на железнодорожную станцию со своим знакомым. Считается, что ни водитель, ни спутник обвиняемой не знали ее подлинных намерений.

"Клиента" забрали из поезда и привезли в деревню в дом женщины. Она получила 17 тысяч гривен и 100 долларов. Утром на следующий день ее задержали.

На суде она признала вину. По ее словам, брат обещал потом с ней поделиться деньгами. Женщина воспитывает самостоятельно двух малолетних детей, а также есть справка, что с июля этого года обвиняемая состоит на учете в женской консультации по поводу беременности.

Суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

