Россия все активнее привлекает иностранных военных, пытаясь компенсировать огромные потери на фронте. Кремль вербует кубинцев, северокорейцев, африканцев и мигрантов из Центральной Азии

Об этом пишет Forbes, передает RegioNews.

Как отмечает издание, для Москвы это способ продолжить войну без внутреннего сопротивления, а для ее союзников возможность получить боевой опыт в современной войне.

По данным украинских чиновников, уже в скором времени на стороне России могут воевать до 25 тысяч кубинцев. Это сделает их наиболее многочисленным иностранным подразделением среди союзников Кремля.

Кубинцам обещают платить около 2000 долларов в месяц, что в десятки раз превышает среднюю зарплату на острове – около 20 долларов. Именно финансовая выгода побуждает многих идти на войну.

В то же время, некоторые из завербованных утверждают, что их обманом отправили на фронт – якобы предлагали работу на строительстве, а на самом деле оказались в окопах.

Доцент Центра Миллера Университета Виргинии Кристина Лопес-Готтарди отмечает, что Куба сейчас переживает серьезный экономический и энергетический кризис, поэтому российские деньги кажутся "астрономическими". Эксперты считают, что такой масштаб вербовки был бы невозможен без молчаливого согласия кубинских властей.

Народный депутат Александра Устинова считает, что участие военных с Кубы и КНДР имеет скорее политическое, чем практическое значение.

"Россия завербовала около 20 000 кубинцев; более 1000 из них уже воюют в Украине, и мы уничтожили около 40. У нас есть их паспорта как доказательство. Цель состоит в том, чтобы показать, что у них есть надежные партнеры", – сказала она.

По словам Устиновой, мир все больше делится на демократические государства и авторитарные режимы, в том числе Россия, Иран и Северная Корея.

Профессор политических наук Рутгерского университета Александр Мотыль считает, что Куба видит в войне шанс для заработка:

"Кубинские солдаты получают чрезвычайно высокую зарплату. Если они погибнут – их вдовы станут богатыми. Если выживут – станут героями. В любом случае Куба получит desperately нужные деньги, а режим может приписать себе заслуги".

Он также добавляет, что поддержка Москвы помогает Гавани подчеркнуть свою революционную идентичность и "уколоть Вашингтон". В то же время это демонстрирует слабость России:

"Привлечение солдат из Кубы, КНДР, Африки и Центральной Азии – это признак отчаяния. Путин видит, что россияне все меньше готовы погибать впустую, поэтому позволяет иностранцам воевать вместо них."

По данным Forbes, к июлю 2025 года иностранцы составляли 49% всех российских военнопленных, в то время как в 2022 году их было всего 1%.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отмечает, что без иностранного рекрутинга Россия уже не могла бы поддерживать активные наступления.

Кроме того, журналисты обнаружили, что Кремль принуждает к службе африканских студентов и трудовых мигрантов, угрожая депортацией. Пленные из Камеруна, Сенегала и Зимбабве рассказали, что их вербовали под видом работы на фабриках или в кафе, а через несколько недель отправляли на фронт.

Напомним, еще в прошлом году Центр национального сопротивления сообщал, что на временно оккупированных территориях Украины местные заметили очередных наемников Кремля. В частности, россияне завезли туда боевиков из Кубы и Нигерии.

