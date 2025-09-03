Фото: ДБР

Житель Херсона предстанет перед судом за службу в незаконных органах оккупационных властей во время временной оккупации города

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Завершено досудебное расследование в отношении жителя Херсона, который во время временной оккупации города добровольно присоединился к незаконным органам власти страны-агрессора. Обвинительный акт уже передан в суд для рассмотрения.

Согласно данным следствия, до начала полномасштабного вторжения мужчина работал в правоохранительных органах Украины. В мае 2022 года он решил остаться в Херсоне под оккупацией и устроился инспектором роты охраны в так называемом МВД Херсонской области. Его обязанностью была охрана здания, где оккупанты разместили главное управление незаконной "полиции".

После освобождения города обвиняемый пытался уйти от ответственности. Он скрывался, часто менял SIM-карты и не трудоустраивался. Однако правоохранители установили его местонахождение и задержали. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под арестом.

Мужчине инкриминируют добровольное занятие должности в незаконном правоохранительном органе на временно оккупированной территории по части 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины. По этой статье предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, на Харьковщине судили мужчину, который помогал оккупантам, сообщая им о соседях, выступавших против оккупации. Его признали виновным в пособничестве государству-агрессору.