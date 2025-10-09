Фейки, ворожа пропаганда і заклики до опору мобілізації: у Харкові затримали адміністратора телеграм-каналу

Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові правоохоронці викрили чоловіка, який адміністрував телеграм-канал із антиукраїнськими фейками та дезінформацією про війну

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, місцевий житель, який працює технічним працівником одного з провідних університетів міста та позиціонував себе як "редактор видання", поширював деструктивний контент, спрямований проти держави та Збройних сил України.

У своїх публікаціях він:

заперечував збройну агресіюРФ та визнавав її правомірною;

розпалював національну та релігійну ворожнечу, поширюючи антисемітські теорії;

закликав не виконувати накази працівників ТЦК, видаляти додаток "Дія" та чинити опір мобілізації.

Зокрема, чоловік стверджував, що Україна нібито не є суверенною державою, а залишається "адміністративним округом СРСР", і що Росія має "законне право" оголосити українську територію своєю.

За цими фактами йому повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період);

ч. 1 ст. 161 (розпалювання національної та релігійної ворожнечі).

