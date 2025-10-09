01:55  09 жовтня
М'ясо рекордно подорожчало: що відбувається з цінами
01:30  09 жовтня
Українська спортсменка Лілія Подкопаєва зізналась, чи спілкується з батьком з РФ
00:55  09 жовтня
"Я був наляканий": відомий український комік пояснив своє звернення до Путіна
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2025, 07:18

Фейки, ворожа пропаганда і заклики до опору мобілізації: у Харкові затримали адміністратора телеграм-каналу

09 жовтня 2025, 07:18
Читайте также на русском языке
Фото: Харківська обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

У Харкові правоохоронці викрили чоловіка, який адміністрував телеграм-канал із антиукраїнськими фейками та дезінформацією про війну

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, місцевий житель, який працює технічним працівником одного з провідних університетів міста та позиціонував себе як "редактор видання", поширював деструктивний контент, спрямований проти держави та Збройних сил України.

У своїх публікаціях він:

  • заперечував збройну агресіюРФ та визнавав її правомірною;
  • розпалював національну та релігійну ворожнечу, поширюючи антисемітські теорії;
  • закликав не виконувати накази працівників ТЦК, видаляти додаток "Дія" та чинити опір мобілізації.

Зокрема, чоловік стверджував, що Україна нібито не є суверенною державою, а залишається "адміністративним округом СРСР", і що Росія має "законне право" оголосити українську територію своєю.

За цими фактами йому повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період);
  • ч. 1 ст. 161 (розпалювання національної та релігійної ворожнечі).

Нагадаємо, житель Херсона постане перед судом за службу у незаконних органах окупаційної влади під час тимчасової окупації міста. Після звільнення міста обвинувачений намагався уникнути відповідальності. Він переховувався, часто змінював SIM-карти та не працевлаштовувався. Проте правоохоронці встановили його місцеперебування і затримали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ окупація прокуратура Харків фейк пропаганда інфомація телеграм
Росіяни заманюють своїх людей для роботи на окупованих територіях
08 жовтня 2025, 19:33
Іноземний легіон РФ: кого Кремль кидає у війну проти України
08 жовтня 2025, 07:16
У Києві судитимуть трьох зловмисників, які готувалися вбити заступника міністра
07 жовтня 2025, 13:33
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Мільйони на порно і "моральний контроль"
09 жовтня 2025, 09:49
Росіяни пошкодили енергооб'єкт на Одещині: Чорноморськ залишився без світла
09 жовтня 2025, 09:40
У Києві затримали чоловіка за продаж бойових гранат: йому загрожує до 7 років тюрми
09 жовтня 2025, 09:28
Росія вдарила по чотирьох громадах Харківщини: є постраждалий та руйнування
09 жовтня 2025, 09:15
Сили ППО знешкодили 87 із 112 безпілотників, якими росіяни атакували Україну
09 жовтня 2025, 09:05
Поїзди на Сумщину курсують зміненими маршрутами через атаки РФ на залізницю
09 жовтня 2025, 08:59
На Чернігівщині жінку затримали під час продажу бойових гранат
09 жовтня 2025, 08:56
Вічна влада під прикриттям безпеки: що приховує постанова ВР про місцеві ради
09 жовтня 2025, 08:53
У Хмельницькому хірургу оголосили підозру через смерть пацієнтки після операції
09 жовтня 2025, 08:48
У ДСНС показали наслідки ворожих обстрілів у Запорізькому районі
09 жовтня 2025, 08:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Сергій Фурса
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »