12:44  06 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
06 жовтня 2025, 15:29

Харків готується до найскладнішої зими за всі роки війни

06 жовтня 2025, 15:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни

Як передає RegioNews, про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"За останні дні ворог знищив дві трансформаторні підстанції, які живили наше місто. Це серйозний удар по потужностях АТ "Харківобленерго". І, дивлячись на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни", – написав він у Телеграмі.

За словами Терехова, після чергових ударів фахівці щоразу ремонтують котельні, лагодять тепломережі, водогін, відновлюють генерацію.

Нагадаємо, колишнього топ-чиновника Харківської міськради Панова посадили у СІЗО. Його підозрюють у розтраті майна.

Нічна атака на Харків: російські дрони спричинили пожежі та руйнування
06 жовтня 2025, 07:58
Російські дрони вдарили по Харкову: є постраждалі, пошкоджені будинки
06 жовтня 2025, 07:05
На Харківщині проведуть діалог влади та бізнесу: обговорять виклики і рішення для агросектору
05 жовтня 2025, 14:01
Одещину знову заллє дощами
06 жовтня 2025, 18:09
На Одещині судитимуть 22-річного водія, який допустив ДТП і травмування двох пасажирів
06 жовтня 2025, 17:55
На Буковині в авто з дипломатичними номерами виявили контрабандні сигарети на мільйон гривень
06 жовтня 2025, 17:39
На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який в стані сп’яніння скоїв смертельну аварію
06 жовтня 2025, 17:28
Грету Тунберг та ще 170 активістів "Флотилії Сумуда" депортували з Ізраїлю до Греції та Словаччини
06 жовтня 2025, 17:02
У Тернополі водій Renault збив 17-річну дівчину на пішохідному переході
06 жовтня 2025, 16:49
У Кривому Розі колишній хлопець розбив дівчинці голову: кривдник досі не отримав покарання
06 жовтня 2025, 16:45
Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП на Одещині
06 жовтня 2025, 16:35
В Україні створили мережу потужних американських акумуляторів для підтримки енергосистеми взимку, — WSJ
06 жовтня 2025, 16:25
Українські прикордонники відбили ворожий штурм Костянтинівки на Донеччині
06 жовтня 2025, 16:12
