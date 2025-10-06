Харків готується до найскладнішої зими за всі роки війни

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни

Як передає RegioNews, про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"За останні дні ворог знищив дві трансформаторні підстанції, які живили наше місто. Це серйозний удар по потужностях АТ "Харківобленерго". І, дивлячись на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни", – написав він у Телеграмі.

За словами Терехова, після чергових ударів фахівці щоразу ремонтують котельні, лагодять тепломережі, водогін, відновлюють генерацію.

