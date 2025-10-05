Фото: иллюстративное

Харьковская областная военная администрация продолжает работу над развитием коммуникации между властью и предпринимателями

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

В рамках онлайн-платформы "Диалог власти и бизнеса" 6 октября состоится очередная встреча, посвященная обсуждению актуальных вызовов для экономики региона. Начало мероприятия запланировано на 14:00.

В этот раз участники будут говорить о стабильности агропромышленного комплекса в условиях военного положения. Организаторы отмечают, что основная цель встречи – обсудить пути поддержки аграриев, обеспечение бесперебойной работы предприятий и адаптацию отрасли к современным экономическим условиям. К участию приглашаются представители бизнеса, профильных ассоциаций и органов местного самоуправления.

Чтобы присоединиться к обсуждению, необходимо предварительно заполнить электронную анкету по постоянно действующей ссылке.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить в Департаменте экономики и международных отношений Харьковской ОВА по телефону: +38 097 735 98 44 .

