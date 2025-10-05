18:32  04 октября
05 октября 2025, 14:01

В Харьковской области проведут диалог власти и бизнеса: обсудят вызовы и решения для агросектора

05 октября 2025, 14:01
Фото: иллюстративное
Харьковская областная военная администрация продолжает работу над развитием коммуникации между властью и предпринимателями

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

В рамках онлайн-платформы "Диалог власти и бизнеса" 6 октября состоится очередная встреча, посвященная обсуждению актуальных вызовов для экономики региона. Начало мероприятия запланировано на 14:00.

В этот раз участники будут говорить о стабильности агропромышленного комплекса в условиях военного положения. Организаторы отмечают, что основная цель встречи – обсудить пути поддержки аграриев, обеспечение бесперебойной работы предприятий и адаптацию отрасли к современным экономическим условиям. К участию приглашаются представители бизнеса, профильных ассоциаций и органов местного самоуправления.

Чтобы присоединиться к обсуждению, необходимо предварительно заполнить электронную анкету по постоянно действующей ссылке.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить в Департаменте экономики и международных отношений Харьковской ОВА по телефону: +38 097 735 98 44 .

Ранее сообщалось, на Харьковщине стартует образовательный проект для женщин. Он имеет название "Академия новых возможностей для молодых предпринимателей". Программу разработали для женщин в возрасте от 18 до 35 лет, вынужденно перемещенных лиц или проживающих в прифронтовых регионах.

