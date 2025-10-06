12:44  06 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в нескольких областях
08:54  06 октября
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
UA | RU
UA | RU
06 октября 2025, 12:57

Заработки на терактах: школьник из Харькова работал на спецслужбы РФ

06 октября 2025, 12:57
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Контрразведка Службы безопасности задержала 16-летнего харьковчанина, который сотрудничал с российскими спецслужбами и вербовал несовершеннолетних украинцев для совершения терактов

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Подросток был задержан на западной границе Украины после принудительного возвращения с территории ЕС, куда его передали польские правоохранители.

По данным следствия, осенью 2024 года юноша уехал в Евросоюз, где через телеграмм-каналы искал "легкий заработок" и попал в поле зрения спецслужб России. После вербовки он начал подыскивать исполнителей для заказных терактов на территории Украины и передавал их прямому контакту с кураторами из России.

Большинство завербованных им агентов – тоже подростки. Двое 15-летних харьковчан в декабре 2024 года заложили взрывчатки возле райотделов полиции в Слободском и Холодногорском районах Харькова. Они были задержаны сразу после дистанционного подрыва устройств.

Еще одну попытку теракта предотвратили в Одесской области: 21-летняя знакомая агента изготовила взрывчатку из пластида и пыталась заложить ее возле здания ТЦК, но была задержана "на горячем".

Следователи СБУ квалифицировали действия задержанного по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 УК (пособничество в совершении терактов группой лиц). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ не дала сбежать из Украины агентству ФСБ, работавшей в Одессе. Она передавала россиянам данные для корректировки ударов по городу и пыталась вербовать украинских военных.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ СБУ теракт Харьков подросток сотрудничество с врагом спецслужбы
СБУ задержала агентку РФ, наводившую российские удары на больницы Донбасса
03 октября 2025, 14:35
СБУ задержала в Николаеве вражескую агентурную пару, которая "охотилась" на информацию об оборонных разработках
03 октября 2025, 10:45
СБУ разоблачили дельцов, пытавшихся продавать трофейное оружие в разных регионах Украины
03 октября 2025, 10:30
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
На Днепропетровщине будут судить чиновника филиала "Укрзализныци" и директора подрядной компании за хищение более 6,7 млн грн бюджетных средств
06 октября 2025, 15:31
Харьков готовится к самой сложной зиме за все годы войны
06 октября 2025, 15:29
Фиктивные поставки РЭБ и дронов: в Луганской области злоумышленники украли у общины почти 6 млн грн
06 октября 2025, 15:11
Мать из Днепра получила 10 лет за создание детского порно с собственным сыном
06 октября 2025, 15:08
На Житомирщине женщина избила односельчанку деревянной доской – потерпевшая умерла
06 октября 2025, 14:58
В Одесской области наладили незаконный экспорт сои
06 октября 2025, 14:57
В Киеве с 2026 года введут цифровые пропуски во время комендантского часа
06 октября 2025, 14:49
У семьи бывшего руководителя ТЦК Харькова нашли люксовые авто стоимостью более 3 млн грн
06 октября 2025, 14:42
На Днепропетровщине пьяная мать покусала сына
06 октября 2025, 14:31
На Львовщине будут судить правоохранителя, сфальсифицировавшего протокол, чтобы "прикрыть" чиновника за пьяное ДТП
06 октября 2025, 14:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »