Заработки на терактах: школьник из Харькова работал на спецслужбы РФ

Иллюстративное фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала 16-летнего харьковчанина, который сотрудничал с российскими спецслужбами и вербовал несовершеннолетних украинцев для совершения терактов

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Подросток был задержан на западной границе Украины после принудительного возвращения с территории ЕС, куда его передали польские правоохранители.

По данным следствия, осенью 2024 года юноша уехал в Евросоюз, где через телеграмм-каналы искал "легкий заработок" и попал в поле зрения спецслужб России. После вербовки он начал подыскивать исполнителей для заказных терактов на территории Украины и передавал их прямому контакту с кураторами из России.

Большинство завербованных им агентов – тоже подростки. Двое 15-летних харьковчан в декабре 2024 года заложили взрывчатки возле райотделов полиции в Слободском и Холодногорском районах Харькова. Они были задержаны сразу после дистанционного подрыва устройств.

Еще одну попытку теракта предотвратили в Одесской области: 21-летняя знакомая агента изготовила взрывчатку из пластида и пыталась заложить ее возле здания ТЦК, но была задержана "на горячем".

Следователи СБУ квалифицировали действия задержанного по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 УК (пособничество в совершении терактов группой лиц). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ не дала сбежать из Украины агентству ФСБ, работавшей в Одессе. Она передавала россиянам данные для корректировки ударов по городу и пыталась вербовать украинских военных.