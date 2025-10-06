12:44  06 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
06 жовтня 2025, 12:57

Заробітки на терактах: школяр із Харкова працював на спецслужби РФ

06 жовтня 2025, 12:57
Ілюстративне фото: СБУ
Контррозвідка Служби безпеки затримала 16-річного харків'янина, який співпрацював із російськими спецслужбами та вербував неповнолітніх українців для здійснення терактів

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Підлітка затримали на західному кордоні України після примусового повернення з території ЄС, куди його передали польські правоохоронці.

За даними слідства, восени 2024 року юнак виїхав до Євросоюзу, де через телеграм-канали шукав "легкий заробіток" і потрапив у поле зору спецслужб рф. Після вербування він почав підшуковувати виконавців для замовних терактів на території України та передавав їх на прямий контакт із кураторами з росії.

Більшість завербованих ним агентів – також підлітки. Двоє 15-річних харків’ян у грудні 2024 року заклали вибухівки біля райвідділів поліції у Слобідському та Холодногірському районах Харкова. Їх затримали одразу після дистанційного підриву пристроїв.

Ще одну спробу теракту запобігли на Одещині: 21-річна знайома агента виготовила вибухівку з пластиду й намагалася закласти її біля будівлі ТЦК, але була затримана "на гарячому".

Слідчі СБУ кваліфікували дії затриманого за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 ККУ (пособництво у вчиненні терактів групою осіб). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ​​СБУ не дала втекти з України агентці ФСБ, яка працювала в Одесі. Вона передавала росіянам дані для коригування ударів по місту та намагалася вербувати українських військових.

