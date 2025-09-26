00:50  26 сентября
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
26 сентября 2025, 10:21

В Одессе доцент-агент ФСБ собирала данные о военных и корректировала удары

26 сентября 2025, 10:21
Фото: СБУ
‚СБУ не дала сбежать из Украины агенту ФСБ, работавшей в Одессе. Она передавала россиянам данные для корректировки ударов по городу и пыталась вербовать украинских военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Женщину задержали накануне выезда в ЕС, откуда она планировала добраться до России. При себе она уже имела билеты на автобус.

Агентом РФ оказалась 52-летняя доцентка местного университета. Она попала в поле зрения российских спецслужб после того, как в запретной соцсети "ВКонтакте" призвала к захвату Одесщины.

В обмен на сотрудничество оккупанты пообещали ей должность преподавательницы кафедры русской литературы в одном из московских университетов.

Среди основных задач женщины было выявление мест временной дислокации украинских военных в Одессе.

Больше всего россиян интересовали оперативные аэродромы с боевыми вертолетами и склады с оружием и боеприпасами ВСУ. Чтобы собрать нужные данные, агент пыталась завоевать доверие украинских военных, живших рядом. Впоследствии получила задачу завербовать их в собственную сеть информаторов, через которую ФСБ планировала вести слежку за защитниками южного региона.

СБУ сорвала эти планы и задержала агента. В ходе обысков у нее изъяли смартфон и планшет с подготовленными "отчетами" для ФСБ.

Задержанной объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госмена предательства). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области задержали агентку РФ, которая собирала данные об обороне на Изюмском направлении. Задачи врага выполняла 23-летняя девушка.

