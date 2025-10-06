07:23  06 октября
UA | RU
UA | RU
Дети в зоне боевых действий: в Купянске проверяют 18 адресов

06 октября 2025, 10:28
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Ґвара Медиа/Алексей Ерошенко
українською мовою

В Харьковской области власти проверяют 18 возможных локаций в Купянске, где, по предварительным данным, могут находиться дети

Об этом в интервью изданию "Думка" сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, на данный момент информация не подтверждена, однако власти решили проверить каждый адрес.

"Если такая информация есть, мы не можем ее игнорировать. Это понимают и военные и СБУ. Даже во время перемещения между адресами наши люди рискуют, но мы должны действовать", – отметил Синегубов.

Он также сказал, что часть сообщений может являться элементом враждебной дезинформации, ведь россияне знают, насколько украинцы чувствительно относятся к гражданским и детям.

Руководитель ОВА добавил, что ранее в Купянске от артиллерийских обстрелов пострадала находившаяся в городе девочка, несмотря на эвакуацию. Поэтому все подобные сигналы сейчас проверяются особенно внимательно.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на сентябрь в девяти населенных пунктах Донецкой области, где идет принудительная эвакуация детей, оставались 1372 семьи с 1743 детьми.

