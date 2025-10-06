Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 6 октября российская армия атаковала Украину 116 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

Предварительно, по состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили 83 вражеских дрона типа Shahed, "Гербера" и других – в северных, южных, восточных и центральных регионах страны.

Зафиксировано попадание 30 ударных беспилотников на семи локациях.

Напомним, в ночь на 6 октября российские войска атаковали Харьков около 15 беспилотников. Больше всего пострадали Новобаварский и Шевченковский районы города. Российские дроны вызвали пожары и разрушения.

В Одесской области из-за атаки "Шахедов" возник пожар на промышленном объекте.

Также ночью 6 октября российские войска ударили по энергетической инфраструктуре Черниговщины.