Силы ПВО обезвредили 83 из 116 беспилотников, которыми РФ атаковала Украину
В ночь на 6 октября российская армия атаковала Украину 116 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.
Предварительно, по состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили 83 вражеских дрона типа Shahed, "Гербера" и других – в северных, южных, восточных и центральных регионах страны.
Зафиксировано попадание 30 ударных беспилотников на семи локациях.
Напомним, в ночь на 6 октября российские войска атаковали Харьков около 15 беспилотников. Больше всего пострадали Новобаварский и Шевченковский районы города. Российские дроны вызвали пожары и разрушения.
В Одесской области из-за атаки "Шахедов" возник пожар на промышленном объекте.
Также ночью 6 октября российские войска ударили по энергетической инфраструктуре Черниговщины.