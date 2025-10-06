07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
10:17  06 октября
На Полтавщине Toyota вылетела в кювет и перевернулась: погибла 21-летняя киевлянка
08:54  06 октября
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
06 октября 2025, 09:39

Силы ПВО обезвредили 83 из 116 беспилотников, которыми РФ атаковала Украину

06 октября 2025, 09:39
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 6 октября российская армия атаковала Украину 116 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

Предварительно, по состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили 83 вражеских дрона типа Shahed, "Гербера" и других – в северных, южных, восточных и центральных регионах страны.

Зафиксировано попадание 30 ударных беспилотников на семи локациях.

Напомним, в ночь на 6 октября российские войска атаковали Харьков около 15 беспилотников. Больше всего пострадали Новобаварский и Шевченковский районы города. Российские дроны вызвали пожары и разрушения.

В Одесской области из-за атаки "Шахедов" возник пожар на промышленном объекте.

Также ночью 6 октября российские войска ударили по энергетической инфраструктуре Черниговщины.

В Тернопольской области будут судить должностных лиц коммунального предприятия, которые растратили 200 тыс. грн
06 октября 2025, 12:11
Конфликт между водителями маршруток на стоянке в Киеве закончился взрывом гранаты
06 октября 2025, 12:07
Торговал наркотиками в киевском парке: в столице осудили продавца наркотиков
06 октября 2025, 11:55
На Киевщине будут судить двух офицеров, воровавших горючее из воинской части
06 октября 2025, 11:46
ВСУ ударили по аэродромам и нефтебазе в Крыму – "Крымский ветер"
06 октября 2025, 11:39
Семь лет за грабеж в Киеве: нападающий отобрал телефон у прохожего
06 октября 2025, 11:24
На Полтавщине в водоеме нашли тела пропавших женщины и ребенка: поиски мужчины продолжаются
06 октября 2025, 11:14
Дорогие унитазы и мизерные зарплаты: что скрывает реконструкция Шалимова
06 октября 2025, 10:59
Искал "работу" – нашел россиян: в Харькове осудили предателя
06 октября 2025, 10:55
Российская армия атаковала село на Херсонщине: есть погибшая и пострадавшие
06 октября 2025, 10:46
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
