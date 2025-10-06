Ілюстративне фото: Ґвара Медіа/Олексій Єрошенко

На Харківщині влада перевіряє 18 можливих локацій у Куп'янську, де, за попередніми даними, можуть перебувати діти

Про це в інтерв'ю виданню "Думка" повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, наразі інформація не підтверджена, проте влада вирішила перевірити кожну адресу.

"Якщо така інформація є, ми не можемо її ігнорувати. Це розуміють і військові, і СБУ. Навіть під час переміщення між адресами наші люди ризикують, але ми повинні діяти", – зазначив Синєгубов.

Він також зауважив, що частина повідомлень може бути елементом ворожої дезінформації, адже росіяни знають, наскільки українці чутливо ставляться до цивільних і дітей.

Очільник ОВА додав, що раніше в Куп'янську від артилерійського обстрілу постраждала дівчинка, яка перебувала в місті, попри евакуацію. Саме тому всі подібні сигнали зараз перевіряються особливо уважно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на вересень у дев’яти населених пунктах Донецької області, де триває примусова евакуація дітей, залишалися 1372 родини з 1743 дітьми.