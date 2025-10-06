07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
10:17  06 жовтня
На Полтавщині Toyota вилетіла в кювет та перекинулася: загинула 21-річна киянка
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
06 жовтня 2025, 10:28

Діти в зоні бойових дій: у Куп'янську перевіряють 18 адрес

06 жовтня 2025, 10:28
Ілюстративне фото: Ґвара Медіа/Олексій Єрошенко
На Харківщині влада перевіряє 18 можливих локацій у Куп'янську, де, за попередніми даними, можуть перебувати діти

Про це в інтерв'ю виданню "Думка" повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, наразі інформація не підтверджена, проте влада вирішила перевірити кожну адресу.

"Якщо така інформація є, ми не можемо її ігнорувати. Це розуміють і військові, і СБУ. Навіть під час переміщення між адресами наші люди ризикують, але ми повинні діяти", – зазначив Синєгубов.

Він також зауважив, що частина повідомлень може бути елементом ворожої дезінформації, адже росіяни знають, наскільки українці чутливо ставляться до цивільних і дітей.

Очільник ОВА додав, що раніше в Куп'янську від артилерійського обстрілу постраждала дівчинка, яка перебувала в місті, попри евакуацію. Саме тому всі подібні сигнали зараз перевіряються особливо уважно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на вересень у дев’яти населених пунктах Донецької області, де триває примусова евакуація дітей, залишалися 1372 родини з 1743 дітьми.

03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
