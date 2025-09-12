Иллюстративное фото: pixabay

В девяти населенных пунктах Донецкой области, где идет принудительная эвакуация детей, до сих пор остаются 1372 семьи с 1743 детьми

Об этом сообщила начальник службы по делам детей Донецкой ОВА Юлия Рыжакова, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Больше семей – в Дружковской громаде: там до сих пор проживают 1335 семей с 1693 детьми.

За последнюю неделю принудительно эвакуировали 205 детей из 133 семей, большинство из Дружковской громады – 103 ребенка из 73 семей.

Напомним, полицейские показали эвакуацию людей из горящей Яровой в Донецкой области. Среди спасенных – мама с семилетней дочерью и маломобильная женщина.