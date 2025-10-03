Иллюстративное фото

По состоянию на 2 октября в Харьковской области более 3,4 тысяч вакансий. Стало известно, где и сколько платят

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

По данным областной службы занятости, в Харьковской области актуально около 3 495 вакансий. В частности:

Кинолог – 120 000 грн.

Начальник финансового отдела – 55000 грн.

Инструктор по индивидуальному обучению вождению – 50 000 грн.

Агроном – 40 000 грн.

Главный электромеханик – 39700 грн.

Оператор печатного оборудования – 35 000 грн.

Машинист баровой установки – 27800 грн.

Инженер по охране труда – 25 400 грн.

Врач-анестезиолог – 24 000 грн.

Сестра медицинская (брат медицинский) – 23000 грн.

С перечнем всех актуальных вакансий в Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.

Также можно обращаться на горячую линию Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00 по номеру: 0800 219 729.

Напомним, на Харьковщине стартует образовательный проект для женщин. Он имеет название "Академия новых возможностей для молодых предпринимателей". Программу разработали для женщин в возрасте от 18 до 35 лет, вынужденно перемещенных лиц или проживающих в прифронтовых регионах.