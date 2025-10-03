Вакансии в Харьковской области: кого ищут и сколько платят
По состоянию на 2 октября в Харьковской области более 3,4 тысяч вакансий. Стало известно, где и сколько платят
Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.
По данным областной службы занятости, в Харьковской области актуально около 3 495 вакансий. В частности:
- Кинолог – 120 000 грн.
- Начальник финансового отдела – 55000 грн.
- Инструктор по индивидуальному обучению вождению – 50 000 грн.
- Агроном – 40 000 грн.
- Главный электромеханик – 39700 грн.
- Оператор печатного оборудования – 35 000 грн.
- Машинист баровой установки – 27800 грн.
- Инженер по охране труда – 25 400 грн.
- Врач-анестезиолог – 24 000 грн.
- Сестра медицинская (брат медицинский) – 23000 грн.
С перечнем всех актуальных вакансий в Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.
Также можно обращаться на горячую линию Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00 по номеру: 0800 219 729.
Напомним, на Харьковщине стартует образовательный проект для женщин. Он имеет название "Академия новых возможностей для молодых предпринимателей". Программу разработали для женщин в возрасте от 18 до 35 лет, вынужденно перемещенных лиц или проживающих в прифронтовых регионах.