Станом на 2 жовтня в Харківській області понад 3,4 тисячі вакансій. Стало відомо, де та скільки платять

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

За даними обласної служби зайнятості, у Харківській області актуальні близько 3 495 вакансій. Зокрема:

Кінолог – 120 000 грн.

Начальник фінансового відділу – 55 000 грн.

Інструктор з індивідуального навчання водінню – 50 000 грн.

Агроном – 40 000 грн.

Головний електромеханік – 39 700 грн.

Оператор друкарського устаткування – 35 000 грн.

Машиніст барової установки – 27 800 грн.

Інженер з охорони праці – 25 400 грн.

Лікар-анестезіолог – 24 000 грн.

Сестра медична (брат медичний) – 23 000 грн.

З переліком всіх актуальних вакансій у Харківській області можна ознайомитися за посиланням.

Також можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.

