14:59  03 жовтня
93% ринку електронних сигарет в Україні - нелегальні: результати дослідження
12:30  03 жовтня
В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів
07:58  03 жовтня
Побиття хлопця у ліцеї на Рівненщині: поліція проводить перевірку
03 жовтня 2025, 15:35

Вакансії у Харківській області: кого шукають та скільки платять

03 жовтня 2025, 15:35
Ілюстративне фото
Станом на 2 жовтня в Харківській області понад 3,4 тисячі вакансій. Стало відомо, де та скільки платять

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

За даними обласної служби зайнятості, у Харківській області актуальні близько 3 495 вакансій. Зокрема:

  • Кінолог – 120 000 грн.
  • Начальник фінансового відділу – 55 000 грн.
  • Інструктор з індивідуального навчання водінню – 50 000 грн.
  • Агроном – 40 000 грн.
  • Головний електромеханік – 39 700 грн.
  • Оператор друкарського устаткування – 35 000 грн.
  • Машиніст барової установки – 27 800 грн.
  • Інженер з охорони праці – 25 400 грн.
  • Лікар-анестезіолог – 24 000 грн.
  • Сестра медична (брат медичний) – 23 000 грн.

З переліком всіх актуальних вакансій у Харківській області можна ознайомитися за посиланням.

Також можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.

Нагадаємо, на Харківщині стартує освітній проєкт для жінок. Він має назву "Академія нових можливостей для молодих підприємниць". Програму розробили для жінок віком від 18 до 35 років, які є вимушено переміщеними особами або проживають у прифронтових регіонах

03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
