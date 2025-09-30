Иллюстративное фото

ООН Женщины в Украине в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Украины при финансовой поддержке правительства Швеции запускают масштабный образовательно-менторский проект для женщин. Проект получил название "Академия новых возможностей для молодых предпринимательниц"

Об этом сообщает Харьковский областной центр занятости, передает RegioNews.

Программу разработали для женщин в возрасте от 18 до 35 лет, вынужденно перемещенных лиц или проживающих в прифронтовых регионах. Проект состоит из:

10-дневного интенсивного в формате лекций, практических занятий и хакатона;

темы: бизнес с нуля, стратегическое мышление, маркетинг и продажи, финансовое планирование, юридические основы, управление бизнесом;

практической части – работа в командах, создание бизнес-планов и финальный питч;

менторской поддержки от предпринимателей и экспертов;

информации о программах финансовой поддержки бизнеса

Те участницы, которые пройдут все обучающие модули, смогут получить сертификаты.

В Харькове обучение состоится с 6 по 17 октября . В других городах:

Киев – 13–24 октября,

Днепр – 27 октября – 7 ноября,

Запорожье – 10–21 ноября.

Какие критерии отбора:

возраст: 18-35 лет;

статус: есть ВПЛ или проживают в прифронтовых регионах;

место жительства: Харьков, Киев, Днепр, Запорожье и соответствующие области;

мотивация: заинтересованность в предпринимательстве, готовность пройти полную 10-дневную программу, включая хакатон.

Предпочтение будут отдавать тем, кто уже имеет опыт и тем, кто имеет готовый бизнес-план или его проект. Участие безвозмездно.

Заявки можно присылать до 1 октября по ссылке.

Контактное лицо от ТППУ: Анна Любима (ast-ier@ucci.org.ua, +38 095 546 65 09)

Напомним, также в Харьковской области ветераны могут получить ваучеры на обучение. Для этого нужно обращаться в центры занятости. Такие ваучеры позволяют бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию.