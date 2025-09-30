Возможности для молодых предпринимательниц: в Харьковской области проведут образовательный проект для женщин при поддержке международных партнеров
ООН Женщины в Украине в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Украины при финансовой поддержке правительства Швеции запускают масштабный образовательно-менторский проект для женщин. Проект получил название "Академия новых возможностей для молодых предпринимательниц"
Об этом сообщает Харьковский областной центр занятости, передает RegioNews.
Программу разработали для женщин в возрасте от 18 до 35 лет, вынужденно перемещенных лиц или проживающих в прифронтовых регионах. Проект состоит из:
- 10-дневного интенсивного в формате лекций, практических занятий и хакатона;
- темы: бизнес с нуля, стратегическое мышление, маркетинг и продажи, финансовое планирование, юридические основы, управление бизнесом;
- практической части – работа в командах, создание бизнес-планов и финальный питч;
- менторской поддержки от предпринимателей и экспертов;
- информации о программах финансовой поддержки бизнеса
Те участницы, которые пройдут все обучающие модули, смогут получить сертификаты.
В Харькове обучение состоится с 6 по 17 октября . В других городах:
Киев – 13–24 октября,
Днепр – 27 октября – 7 ноября,
Запорожье – 10–21 ноября.
Какие критерии отбора:
- возраст: 18-35 лет;
- статус: есть ВПЛ или проживают в прифронтовых регионах;
- место жительства: Харьков, Киев, Днепр, Запорожье и соответствующие области;
- мотивация: заинтересованность в предпринимательстве, готовность пройти полную 10-дневную программу, включая хакатон.
Предпочтение будут отдавать тем, кто уже имеет опыт и тем, кто имеет готовый бизнес-план или его проект. Участие безвозмездно.
Заявки можно присылать до 1 октября по ссылке.
Контактное лицо от ТППУ: Анна Любима (ast-ier@ucci.org.ua, +38 095 546 65 09)
