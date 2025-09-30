15:26  30 сентября
"Подарки для семьи": во Львовской области задержали контрабанду новых iPhone на 1,5 млн грн
13:46  30 сентября
На Прикарпатье женщину задержали за убийство свекрови
15:11  30 сентября
900 долларов за отсрочку: в Херсонской области разоблачили схему уклонения от мобилизации
UA | RU
UA | RU
30 сентября 2025, 14:25

Возможности для молодых предпринимательниц: в Харьковской области проведут образовательный проект для женщин при поддержке международных партнеров

30 сентября 2025, 14:25
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

ООН Женщины в Украине в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Украины при финансовой поддержке правительства Швеции запускают масштабный образовательно-менторский проект для женщин. Проект получил название "Академия новых возможностей для молодых предпринимательниц"

Об этом сообщает Харьковский областной центр занятости, передает RegioNews.

Программу разработали для женщин в возрасте от 18 до 35 лет, вынужденно перемещенных лиц или проживающих в прифронтовых регионах. Проект состоит из:

  • 10-дневного интенсивного в формате лекций, практических занятий и хакатона;
  • темы: бизнес с нуля, стратегическое мышление, маркетинг и продажи, финансовое планирование, юридические основы, управление бизнесом;
  • практической части – работа в командах, создание бизнес-планов и финальный питч;
  • менторской поддержки от предпринимателей и экспертов;
  • информации о программах финансовой поддержки бизнеса

Те участницы, которые пройдут все обучающие модули, смогут получить сертификаты.

В Харькове обучение состоится с 6 по 17 октября . В других городах:

Киев – 13–24 октября,
Днепр – 27 октября – 7 ноября,
Запорожье – 10–21 ноября.

Какие критерии отбора:

  • возраст: 18-35 лет;
  • статус: есть ВПЛ или проживают в прифронтовых регионах;
  • место жительства: Харьков, Киев, Днепр, Запорожье и соответствующие области;
  • мотивация: заинтересованность в предпринимательстве, готовность пройти полную 10-дневную программу, включая хакатон.

Предпочтение будут отдавать тем, кто уже имеет опыт и тем, кто имеет готовый бизнес-план или его проект. Участие безвозмездно.

Заявки можно присылать до 1 октября по ссылке.

Контактное лицо от ТППУ: Анна Любима (ast-ier@ucci.org.ua, +38 095 546 65 09)

Напомним, также в Харьковской области ветераны могут получить ваучеры на обучение. Для этого нужно обращаться в центры занятости. Такие ваучеры позволяют бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
образование Харьковская область предприниматель
Международные партнеры и Харьковщина объединяются для поддержки людей с инвалидностью
30 сентября 2025, 11:28
Харьковщина восстанавливается: международные партнеры передали современную технику для ремонта
29 сентября 2025, 12:52
На Харьковщине предпринимателей снабжают инструментами для развития бизнеса
26 сентября 2025, 20:15
Все новости »
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Захватил правоохранителя в заложники: на Днепропетровщине судили военного
30 сентября 2025, 16:55
Россияне атаковали Днепр дронами: возникли пожары, есть раненые
30 сентября 2025, 16:39
Россияне ударили дронами по Харькову: что известно
30 сентября 2025, 16:29
На Прикарпатье ликвидировали масштабный пожар на свалке
30 сентября 2025, 16:13
На поле кукурузы в Сумской области нашли российский беспилотник
30 сентября 2025, 15:59
Три года не появлялся на службе: в Прикарпатье будут судить солдата и его командира
30 сентября 2025, 15:45
"Подарки для семьи": во Львовской области задержали контрабанду новых iPhone на 1,5 млн грн
30 сентября 2025, 15:26
900 долларов за отсрочку: в Херсонской области разоблачили схему уклонения от мобилизации
30 сентября 2025, 15:11
На Закарпатье спасатели нашли грибника, заблудившегося в лесу
30 сентября 2025, 14:57
Стрельба в Житомире: раненый мужчина, нападавшего задержали
30 сентября 2025, 14:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Все блоги »