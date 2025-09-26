Иллюстративное фото

Заместитель председателя ОВА Евгений Иванов провел выездное заседание платформы "Диалог власти и бизнеса". Участники встречи ознакомились с практическими решениями по упрощению налоговых процедур и новыми сервисами для ведения бизнеса

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

"Всесторонняя и эффективная поддержка сферы предпринимательства в регионе – одно из приоритетных направлений деятельности областной военной администрации. Совместно создаем условия для функционирования как можно большего количества прозрачных консультационных механизмов и электронных сервисов. Продолжаем общаться с представителями предпринимательского сообщества на системном уровне полномасштабной войны", - говорит заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

Отмечается, что в сентябре в Харьковской области запустили "Офис налоговых консультантов. Учреждение оборудовано семью рабочими местами, где специалисты предоставляют консультации по налогообложению юридических и физических лиц, налоговому аудиту, трансфертному ценообразованию, электронным сервисам и погашению налоговых долгов.

Начальник ГУ ГНС в Харьковской области Владислав Селезень отметил, что главной задачей является сделать налоговую систему понятной и безбарьерной для предпринимателей.

Отмечается, что за восемь месяцев 2025 в сводный бюджет региона поступило почти 47 млрд грн, из которых 16 млрд грн - в местные бюджеты общин и города. Общий размер единого социального взноса по области за указанный период составляет 19,5 млрд. грн., военный сбор – 4,5 млрд. грн. По сравнению с прошлым годом динамика составляет около 5 млрд грн.

Во время встречи были представлены возможности электронного кабинета налогоплательщика и мобильного приложения "Моя налоговая". Известно, что 97% отчетности в области предприниматели могут представлять в электронном виде. Таким образом, и предприниматели, и физические лица могут получать ключевые услуги онлайн, представлять отчетность, пересматривать начисления, платить налоги и вести переписку с налоговой.

Напомним, благодаря сотрудничеству Харьковской областной военной администрации и латвийских партнеров область получила современное телекоммуникационное оборудование. Оно позволит повысить киберзащиту цифровой инфраструктуры области, обеспечить стабильную интернет-связь в деоккупированных общинах и усилить доступность жителей к онлайн-услугам.