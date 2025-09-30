Международные партнеры и Харьковщина объединяются для поддержки людей с инвалидностью

Фото: Харьковская ОВА

В Харьковской области начинается масштабный проект поддержки людей с инвалидностью с участием международных партнеров

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

По поручению руководителей ХОВА Олега Синегубова, его заместитель Вита Ковальская провела рабочую встречу с программной координатором международной гуманитарной организации INTERSOS Анной Гомес для согласования реализации инициативы.

По словам Ковальской, Харьковщина приняла наибольшее количество внутренне перемещенных лиц в Украине – более 509 тысяч. В регионе функционируют два транзитных центра и 78 мест временного проживания, где проживают более 8 тысяч переселенцев, из них 604 – маломобильные.

"Именно поэтому для нас важно создавать надлежащие условия пребывания для людей с инвалидностью, в частности, переселенцев. Благодаря сотрудничеству с международными партнерами мы сможем улучшить качество жизни этих людей и обеспечить равный доступ детей с инвалидностью к образованию", – отметила чиновница.

В рамках сотрудничества с Банком развития Совета Европы (Council of Europe Development Bank) в регионе планируют реализовать проект, включающий три направления:

обустройство мест предоставления услуги поддержанного проживания и стационарного ухода для маломобильных людей;

повышение комфортности в местах временного проживания ВПЛ;

создание безбарьерных условий обучения детей с инвалидностью в школах и инклюзивно-ресурсных центрах.

Напомним, что недавно Харьковщина и Швеция подписали стратегический меморандум для совместной работы от восстановления образовательной инфраструктуры до реконструкции критических объектов.