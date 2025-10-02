Економічна стабільність Харківщини: спільні кроки влади і бізнесу

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Харківська обласна військова адміністрація організовує чергову онлайн-зустріч у межах платформи "Діалог влади та бізнесу", яка спрямована на налагодження ефективної співпраці між підприємцями та державою

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що зустріч відбудеться у п'ятницю, 3 жовтня об 11:00.

Цього разу тема заходу –"Спільні кроки до підтримки підприємництва та економічної стабільності Харківщини".

Для участі необхідно заповнити електронну анкету за постійно діючим посиланням.

Додаткову інформацію можна отримати у Департаменті економіки і міжнародних відносин Харківської ОВА за телефоном: +38097 735 98 44.

Нагадаємо, підприємиці Харківщини можуть отримати 6 мільйонів гривень на цифрову трансформацію бізнесу. Відкрито набір на новий сезон національного візійного жіночого акселератора "Відважна 3. Цифрова еволюція бізнесу".

Раніше повідомлялося, що Харківщина в лідерах зі створення умов для бізнесу. Зокрема, в межах урядового проєкту "єРобота" в області з'явилося понад 250 нових суб'єктів господарювання.