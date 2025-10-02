10:37  02 жовтня
У Києві аварія біля ринку Феофанія паралізувала рух до ТРЦ "Магелан"
09:15  02 жовтня
На Харківщині працівник похоронного бюро вкрав гроші загиблого військового
02:30  02 жовтня
В Україні знову змінились ціни на цибулю: експерти пояснили причини
02 жовтня 2025, 12:26

Економічна стабільність Харківщини: спільні кроки влади і бізнесу

02 жовтня 2025, 12:26
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Харківська обласна військова адміністрація організовує чергову онлайн-зустріч у межах платформи "Діалог влади та бізнесу", яка спрямована на налагодження ефективної співпраці між підприємцями та державою

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що зустріч відбудеться у п'ятницю, 3 жовтня об 11:00.

Цього разу тема заходу –"Спільні кроки до підтримки підприємництва та економічної стабільності Харківщини".

Для участі необхідно заповнити електронну анкету за постійно діючим посиланням.

Додаткову інформацію можна отримати у Департаменті економіки і міжнародних відносин Харківської ОВА за телефоном: +38097 735 98 44.

Нагадаємо, підприємиці Харківщини можуть отримати 6 мільйонів гривень на цифрову трансформацію бізнесу. Відкрито набір на новий сезон національного візійного жіночого акселератора "Відважна 3. Цифрова еволюція бізнесу".

Раніше повідомлялося, що Харківщина в лідерах зі створення умов для бізнесу. Зокрема, в межах урядового проєкту "єРобота" в області з'явилося понад 250 нових суб'єктів господарювання.

01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
