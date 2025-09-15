Предпринимательницы Харьковщины могут получить 6 миллионов гривен на цифровую трансформацию бизнеса
Открыт набор предпринимателей на новый сезон национального визионного женского акселератора «Отважная 3. Цифровая эволюция бизнеса»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
Как отмечается, программа ориентирована на действующих предпринимателей, стремящихся трансформировать свой бизнес – от базовых цифровых процессов до стратегической автоматизации и выхода на новые рынки. Нынешний фонд финансовой поддержки составляет 6 миллионов гривен.
Новый сезон программы сосредоточен на развитии цифровой зрелости бизнеса и внедрении инновационных технологий. К участию приглашаются:
- владелицы малого и среднего бизнеса;
- предприниматели с опытом, которые нуждаются в поддержке внедрения технологий;
- женщины, стремящиеся выйти на новые рынки, в том числе европейские.
Программа обучения продлится 14 недель и будет совмещать теоретические модули, практические задания и включает в себя менторские встречи для участниц буткемпов. В третьем сезоне образовательная программа построена на четырех ключевых блоках: "Мышление цифровой эры", "Технологии цифровой трансформации", "Безопасность и цифровая инфраструктура" и "Управление цифровыми изменениями".
В Харьковской области проект реализуется по поддержке Харьковской ОВА.
Напомним, что за два сезона "Отважная" объединила более 8 000 украинских предпринимателей из всех регионов.
Как сообщалось, Харьковщина в лидерах по созданию условий для бизнеса. В частности, в рамках правительственного проекта "еРабота" в области появилось более 250 новых хозяйствующих субъектов.