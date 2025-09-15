Предпринимательницы Харьковщины могут получить 6 миллионов гривен на цифровую трансформацию бизнеса

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

Как отмечается, программа ориентирована на действующих предпринимателей, стремящихся трансформировать свой бизнес – от базовых цифровых процессов до стратегической автоматизации и выхода на новые рынки. Нынешний фонд финансовой поддержки составляет 6 миллионов гривен.

Новый сезон программы сосредоточен на развитии цифровой зрелости бизнеса и внедрении инновационных технологий. К участию приглашаются:

владелицы малого и среднего бизнеса;

предприниматели с опытом, которые нуждаются в поддержке внедрения технологий;

женщины, стремящиеся выйти на новые рынки, в том числе европейские.

Программа обучения продлится 14 недель и будет совмещать теоретические модули, практические задания и включает в себя менторские встречи для участниц буткемпов. В третьем сезоне образовательная программа построена на четырех ключевых блоках: "Мышление цифровой эры", "Технологии цифровой трансформации", "Безопасность и цифровая инфраструктура" и "Управление цифровыми изменениями".

В Харьковской области проект реализуется по поддержке Харьковской ОВА.

Напомним, что за два сезона "Отважная" объединила более 8 000 украинских предпринимателей из всех регионов.

Как сообщалось, Харьковщина в лидерах по созданию условий для бизнеса. В частности, в рамках правительственного проекта "еРабота" в области появилось более 250 новых хозяйствующих субъектов.