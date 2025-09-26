Фото: Харьковская ОВА

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

Сотрудничество областной администрации с Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) и Центром гуманитарной помощи имени Короля Салмана (KSrelief) направлено на улучшение качества медицинских услуг в общинах, пострадавших от войны.

В рамках проекта четыре медицинских учреждения Харьковской области получат аппараты лучевой диагностики, системы мониторинга состояния пациентов и другое современное оборудование. Это позволит медицинскому персоналу оказывать помощь в соответствии с международными стандартами в отделениях хирургии, травматологии, интенсивной терапии, лабораторной и инструментальной диагностики.

"Несмотря на разрушение медицинской инфраструктуры региона, мы продолжаем обеспечивать людей современными услугами. Благодарны ЮНОПС и KSrelief за поддержку, которая позволяет не только восстанавливать разрушенные объекты, но и создавать новые условия для лечения", – отметил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Проект реализуется при поддержке Харьковской ОВА и международных партнеров

Общий бюджет проекта превышает 5 млн долларов США. В течение года ЮНОПС будет обеспечивать закупку оборудования, его доставку и контроль качества процедур. Генеральный директор KSrelief Абдулла Аль Рабееа подчеркнул, что партнерство направлено на поддержку медицинских работников Украины и улучшение здоровья людей, пострадавших от войны, и дает надежду на восстановление медицинской системы региона.

Напомним, Харьковщина и ЮНИСЕФ расширяют проекты помощи и безопасности для прифронтовых громад. Значительное внимание уделяется восстановлению опорных медицинских учреждений, обустройству защитных укрытий, а также подготовке к отопительному сезону для обеспечения безопасных и комфортных условий для жителей региона.