Харьковщина в лидерах по созданию условий для бизнеса

Фото: Харьковская ОВА

Вопросы реализации государственной политики в сфере трудоустройства, действующие программы поддержки предпринимателей и новые инициативы по развитию бизнеса. Все это обсудили на выездном заседании платформы "Диалог власти и бизнеса"

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что во встрече приняли участие заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Евгений Иванов, директор областного центра занятости Александр Котуков и представители местного бизнеса.

"В условиях полномасштабной войны мы продолжаем системно поддерживать предпринимателей области и создавать условия для всестороннего развития бизнеса на Харьковщине. Это направление находится на личном контроле начальника ХОВА Олега Синегубова. Спасибо каждому, кто продолжает работать в регионе, создает рабочие места, поддерживает экономику и помогает Вооруженным силам Украины", - подчеркнул Евгений Иванов.

С начала полномасштабной войны из региона релоцировалось около 300 предпринимателей, однако благодаря государственным программам Харьковщина демонстрирует позитивную динамику в развитии бизнеса. В частности, в рамках правительственного проекта "єРабота" в области появилось более 250 новых хозяйствующих субъектов.

В мае 2024 года Правительство Украины удвоило размер гранта для предпринимателей – до 500 тысяч гривен – для заявителей, которые создают по меньшей мере два рабочих места. Это сразу дало результат: количество выданных грантов и новых рабочих мест увеличилось более чем на 40%, что вывело Харьковщину в число лидеров среди регионов.

Кроме того, область стабильно удерживает лидирующие позиции по количеству выданных ваучеров на обучение. За последние три года почти 5 тысяч человек повысили квалификацию и получили востребованные профессии.

Одним из эффективных механизмов стабилизации рынка труда стали общественно полезные работы. С начала 2023 года более 42 тысяч жителей региона были вовлечены в "Армию восстановления", что также обеспечило Харьковщине лидерство в этом направлении.

В ходе заседания обсудили новые возможности для развития предпринимательства. С сентября 2025 года предприниматели могут привлекать гранты до 1 миллиона гривен на создание дошкольных учреждений и центров раннего развития. Предусмотрена поддержка для представителей креативных индустрий – от 100 тысяч до 1 миллиона гривен на проекты в сфере издательства, культуры, медиа, рекламы, театра, теле- и радиовещания.

Отдельно участники уделили внимание вопросам бронирования работников бизнеса. В августе этого года Кабинет Министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных: для предприятий, работающих в районах возможных или активных боевых действий, предусмотрена возможность бронирования до 100% персонала.

В конце мероприятия Евгений Иванов вручил предпринимателям Харьковской области грамоты и благодарности от имени начальника Харьковской областной военной администрации за устойчивость, ответственность и весомый вклад в поддержку экономики региона в условиях военного положения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области предприниматели получат микрогранты на развитие собственного дела. Благодаря этому в регионе планируется создать сотни новых рабочих мест и запустить новые бизнес-направления.