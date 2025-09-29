10:10  29 вересня
У Карпатах випав перший сніг: на горі Піп Іван -3° та вітер
09:06  29 вересня
У Києві чоловік ошукав вдову військового на пів мільйона гривень
14:52  29 вересня
ДТП на Київщині: відбійник наскрізь проштрикнув мікроавтобус, є загиблий та постраждалий
UA | RU
UA | RU
29 вересня 2025, 14:14

Новий шанс на життя: у Харкові за підтримки міжнародних партнерів запрацювала сучасна протезна лабораторія

29 вересня 2025, 14:14
Читайте также на русском языке
Фото: Харьківська ОВА
Читайте также
на русском языке

На базі однієї з лікарень Харківського національного медичного університету запрацювала сучасна протезно-ортезна лабораторія. Проєкт реалізовано завдяки співпраці Харківської ОВА, Міністерства охорони здоров'я України та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ)

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Відкриття лабораторії відбулося за участю Міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, Міністра соціальної політики Дениса Улютіна, начальника ХОВА Олега Синєгубова, голови делегації МКЧХ в Україні Хуана Педро Шерера та народних депутатів Вікторії Кінзбурської й Євгена Пивоварова.

"В умовах повномасштабної війни ми системно розвиваємо й модернізуємо сферу охорони здоров’я в Харківській області. Нова лабораторія дозволить пацієнтам отримати повний спектр послуг – від фізичної терапії та психологічної підтримки до протезування та ортезування", – зазначив Олег Синєгубов.

Лабораторія виготовляє тимчасові та постійні протези й ортези, проводить їх налаштування, тестування та сервісне обслуговування. Вона інтегрована у клінічний маршрут пацієнта – від гострого стану до повної реабілітації, включає консультації з біомеханіки та відновної медицини.

Крім того, лабораторія стане базою для підготовки фахівців із протезування та підвищення кваліфікації лікарів.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підкреслив, що лабораторія стане важливою для підготовки студентів і магістрів ХНМУ та для забезпечення якісних послуг людям, які постраждали від війни.

Відділення медичної реабілітації університетської лікарні має 25 ліжок та сучасні зали для кінезо- і ерготерапії загальною площею близько 300 м². Лабораторія здатна обслуговувати від 10 до 25 пацієнтів на місяць після повного запуску.

МКЧХ забезпечив ремонт приміщень, сучасне обладнання, методичну й технічну підтримку, а також впровадження міжнародних стандартів у сфері протезування та ортезування.

Як зазначив глава делегації Хуан Педро Шерер, проєкт є частиною більш широких зусиль зі зміцнення системи охорони здоров’я України та надання якісної медичної допомоги постраждалим від війни.

Нагадаємо, у селі Рокитне Нововодолазької громади, що на Харківщині запрацювала нова модульна амбулаторія. Вона обслуговуватиме понад 1500 людей – мешканців двох сіл, а також понад 500 внутрішньо переміщених осіб, зокрема 112 дітей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Синєгубов Олег Васильович медицина Харків Лабораторія Харківська ОВА медична допомога Ляшко Віктор Кирилович  протези
Харківщина відновлюється: міжнародні партнери передали сучасну техніку для ремонту
29 вересня 2025, 12:52
На Харківщині будують нове укриття для ліцею на 1,5 тисячі дітей
24 вересня 2025, 20:15
Жінки-фермерки Харківщини отримають фінансову та освітню підтримку: деталі програми
19 вересня 2025, 13:15
Всі новини »
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
На Прикарпатті батько-вихователь катував дітей
29 вересня 2025, 16:20
На Житомирщині 36-річний чоловік загинув під колесами поїзда
29 вересня 2025, 16:15
На Київщині судитимуть депутата, який п’яним збив підлітка на мотоциклі
29 вересня 2025, 15:54
На Закарпатті викрили прикордонників, які допомагали чоловікам тікати за кордон
29 вересня 2025, 15:30
Мікроавтобус із сюрпризом: на кордоні з Польщею виявили майже 200 iPhone, захованих у колесі
29 вересня 2025, 15:13
ДТП на Київщині: відбійник наскрізь проштрикнув мікроавтобус, є загиблий та постраждалий
29 вересня 2025, 14:52
На Буковині викрили схему нелегального переправлення чоловіків за кордон
29 вересня 2025, 14:41
Хотіла купити дрова: у Харкові жінка стала жертвою шахрая
29 вересня 2025, 14:35
На Львівщині зіткнулися два мотоцикли: троє людей у лікарні
29 вересня 2025, 14:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »