Новий шанс на життя: у Харкові за підтримки міжнародних партнерів запрацювала сучасна протезна лабораторія

На базі однієї з лікарень Харківського національного медичного університету запрацювала сучасна протезно-ортезна лабораторія. Проєкт реалізовано завдяки співпраці Харківської ОВА, Міністерства охорони здоров'я України та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ)

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Відкриття лабораторії відбулося за участю Міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, Міністра соціальної політики Дениса Улютіна, начальника ХОВА Олега Синєгубова, голови делегації МКЧХ в Україні Хуана Педро Шерера та народних депутатів Вікторії Кінзбурської й Євгена Пивоварова.

"В умовах повномасштабної війни ми системно розвиваємо й модернізуємо сферу охорони здоров’я в Харківській області. Нова лабораторія дозволить пацієнтам отримати повний спектр послуг – від фізичної терапії та психологічної підтримки до протезування та ортезування", – зазначив Олег Синєгубов.

Лабораторія виготовляє тимчасові та постійні протези й ортези, проводить їх налаштування, тестування та сервісне обслуговування. Вона інтегрована у клінічний маршрут пацієнта – від гострого стану до повної реабілітації, включає консультації з біомеханіки та відновної медицини.

Крім того, лабораторія стане базою для підготовки фахівців із протезування та підвищення кваліфікації лікарів.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підкреслив, що лабораторія стане важливою для підготовки студентів і магістрів ХНМУ та для забезпечення якісних послуг людям, які постраждали від війни.

Відділення медичної реабілітації університетської лікарні має 25 ліжок та сучасні зали для кінезо- і ерготерапії загальною площею близько 300 м². Лабораторія здатна обслуговувати від 10 до 25 пацієнтів на місяць після повного запуску.

МКЧХ забезпечив ремонт приміщень, сучасне обладнання, методичну й технічну підтримку, а також впровадження міжнародних стандартів у сфері протезування та ортезування.

Як зазначив глава делегації Хуан Педро Шерер, проєкт є частиною більш широких зусиль зі зміцнення системи охорони здоров’я України та надання якісної медичної допомоги постраждалим від війни.

