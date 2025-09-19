12:53  19 сентября
19 сентября 2025, 13:15

Женщины-фермерки Харьковщины получат финансовую и образовательную поддержку: детали программы

19 сентября 2025, 13:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Международная научно-исследовательская компания Corteva Agriscience объявила новый этап образовательно-грантовой программы TalentA-2025-2026, направленной на поддержку женщин-фермерок, в частности, в Харьковской области

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Участницы программы получат знания бизнес-менеджмента и грантовую поддержку для развития собственного дела.

Общий грантовый фонд 2025 года составляет более 600 тыс. грн, которые распределят между лучшими проектами. Особое внимание уделяется развитию локальной переработки агропродукции и производству готовых пищевых продуктов.

Образовательная часть программы продлится с 15 октября 2025 года по 28 февраля 2026 года и будет проходить онлайн дважды в неделю в вечерние часы, что позволяет участникам совмещать обучение с работой. Также предусмотрена менторская поддержка.

К участию приглашаются женщины, официально ведущие агробизнес более года в населенных пунктах до 10 тыс. человек, достигли 18 лет и отвечают условиям конкурса.

Не допускаются жители временно оккупированных территорий, работницы органов власти и лица с ограничениями по закону.

Регистрация продолжается до 30 сентября по этой ссылке.

О подробных условиях конкурса читайте ЗДЕСЬ.

Справка: Программа TalentA уже шестой год реализуется в Украине и является частью международной инициативы, объединившей более 1000 фермерок в девяти странах мира. Ее цель – развитие женского предпринимательства и повышение продовольственной безопасности сельских общин.

Напомним, фермеры и агропредприниматели Харьковской области могут быстро оформить помощь через Государственный аграрный реестр – онлайн-платформу, объединяющую все программы поддержки аграрного сектора в едином сервисе. Через ГАР уже реализовано более 50 программ, а объем оказанной помощи превысил 8 млрд грн.

19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
07 августа 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
