На Харьковщине открыли еще одну модульную амбулаторию

фото: Харьковская ОВА

В селе Рокитное Нововодолажской общины заработала новая модульная амбулатория. Она будет обслуживать более 1500 человек — жителей двух сел, а также более 500 внутренне перемещенных лиц, в том числе 112 детей

Об этом сообщила Харьковская ОВА, передает RegioNews.

Проект осуществляется Министерством здравоохранения Украины при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Т

Такие амбулатории — это временное, но полноценное решение для пострадавших в результате войны общин. Они оснащены генераторами, имеют вентиляцию и готовы работать даже при длительном отсутствии света.

"Благодарю Минздрав Украины и ВОЗ за эту важную для региона инициативу. Продолжаем восстанавливать и совершенствовать сеть учреждений здравоохранения Харьковщины", - отметила заместитель начальника Харьковской ОВА Елена Логвинова.

В области уже функционирует 16 модульных амбулаторий, обслуживающих жителей 14 деоккупированных и прифронтовых населенных пунктов.

Как известно, реализация таких проектов демонстрирует важность слаженного сотрудничества между местными властями и международными институтами, совместно поддерживающими восстановление и развитие критической инфраструктуры Харьковщины.

Напомним, Харьковщина – среди лидеров по реализации услуг по охране психического здоровья.