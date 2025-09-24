Фото: ОВА

В Харьковской области приступили к строительству нового укрытия для лицея. Благодаря этому дети смогут обучаться в смешанном формате

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, это будет современное сооружение, почти 1500 квадратных метров площадью. Благодаря этому более 1500 учеников 1-11 классов смогут учиться офлайн, а также в смешанном формате. Уроки организуют в две смены.

В настоящее время основные работы уже завершили. Благодаря новым укрытиям хотят привлечь как можно большую часть детей к урокам в безопасных школах.

Напомним, в Запорожской области до конца года планируется открыть еще больше школ с укрытиями и подземные школы. В сентябре ожидается, что откроют около 25 таких заведений. Недавно в Запорожье открыли подземный детский сад.