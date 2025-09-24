16:42  24 сентября
Перепутал авто с военным: в Киеве мужчина поджег чужой пикап
На Прикарпатье автобус влетел в жилой дом
В Черниговской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку
24 сентября 2025, 20:15

В Харьковской области строят новое укрытие для лицея на 1,5 тысячи детей

24 сентября 2025, 20:15
Фото: ОВА
В Харьковской области приступили к строительству нового укрытия для лицея. Благодаря этому дети смогут обучаться в смешанном формате

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, это будет современное сооружение, почти 1500 квадратных метров площадью. Благодаря этому более 1500 учеников 1-11 классов смогут учиться офлайн, а также в смешанном формате. Уроки организуют в две смены.

В настоящее время основные работы уже завершили. Благодаря новым укрытиям хотят привлечь как можно большую часть детей к урокам в безопасных школах.

Напомним, в Запорожской области до конца года планируется открыть еще больше школ с укрытиями и подземные школы. В сентябре ожидается, что откроют около 25 таких заведений. Недавно в Запорожье открыли подземный детский сад.

